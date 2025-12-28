রাউজানে বিএনপির মনোনয়নে নাটকীয় পরিবর্তন, গোলাম আকবর ইন গিয়াস কাদের আউট !

সুপ্রভাত ডেস্ক »
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার মাত্র একদিন আগে বিএনপির প্রার্থী মনোনয়নে নাটকীয় পরিবর্তন এসেছে চট্টগ্রাম-৬ (রাউজান) আসনে। দলের প্রবীণ নেতা গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী ওই আসনে দলের প্রাথমিক মনোনয়ন পেলেও সোমবার (২৮ ডিসেম্বর) আসনটিতে চূড়ান্ত মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা গোলাম আকবর খোন্দকারকে।
আগামী নির্বাচনে রাউজান আসনের মনোনয়ন নিয়ে গোলাম আকবর খোন্দকার ও গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরীর মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ চলে আসছে দীর্ঘ দিন ধরে। গত বছর আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকে সেখানে বিএনপির বিবাদমান দুই গ্রুপের (গোলাম আকবর গ্রুপ ও গিয়াস কাদের গ্রুপ) মধ্যে চলে আসছে সংঘাত-সহিংসতা।
গোলাম আকবর খোন্দকার নিজেও রক্তাক্ত হয়েছেন গিয়াস কাদের গ্রুপের হামলায়। সহিংস ঘটনায় সেখানে গত সোয়া এক বছরে অন্তত দেড় ডজন খুনের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ ও স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী এর মধ্যে অধিকাংশই খুন হয়েছে বিএনপির অন্তর্কোন্দলের জেরে।
গত ৩ নভেম্বর বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর চট্টগ্রাম-৬ আসনে দলীয় প্রার্থী হিসেবে গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরীর নাম ঘোষণার পর এলাকায় ব্যাপক গণসংযোগ চালায় গিয়াস কাদের ও তার কর্মী সমর্থকরা। রিটার্নিং অফিসার কার্যালয় থেকে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন ফরমও সংগ্রহ করা হয় তার পক্ষে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এসেই যেন গনেশ উল্টে গেল। শেষ পর্যন্ত নাটকীয়ভাবে আসনটি থেকে চূড়ান্ত মনোনয়ন পেলেন গোলাম আকবর খোন্দকার।
মনোনয়ন প্রাপ্তির প্রতিক্রিয়া জানিয়ে গোলাম আকবর খোন্দকার বলেন, দীর্ঘদিনের দুর্নাম ঘুচিয়ে রাউজানকে শান্তির জনপদ হিসেবে গড়ে তোলাই হবে আমার প্রধান লক্ষ্য। এজন্য দলের সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান তিনি। একই সঙ্গে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, নেতাকর্মী ও রাউজানের সকল শ্রেণী পেশার মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান তিনি।
প্রসঙ্গত, উত্তর চট্টগ্রামের সাতটি সংসদীয় আসনের মধ্যে চট্টগ্রাম-৬ (রাউজান) আসনটিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গোলাম আকবর খোন্দকার ও গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী দুইজনই আসনটি থেকে ইতিপূর্বে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।