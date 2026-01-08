যশের ‘টক্সিক’ অ্যাকশনে কাঁপছে নেটদুনিয়া!

সুপ্রভাত বিনোদন ডেস্ক »
কন্নড় সুপারস্টার ও কেজিএফ খ্যাত তারকা যশের ৪০ তম জন্মদিনে দর্শকেরা দেখল এক নতুন ধামাকা! এই বিশেষ দিনে মুক্তি পেয়েছে তার নতুন সিনেমা ‘টক্সিক: আ ফেয়ারিটেল ফর গ্রোন-আপস’ুএর টিজার, যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক উত্তেজনা। টিজারে যশকে দেখা গেছে এক ভয়ংকর গ্যাংস্টার ‘রায়া’র চরিত্রে; আর এমন অ্যাকশন অবতারে তাকে আগে কল্পনাও করেননি দর্শকরা।
বৃহস্পতিবার সকালে মুক্তি পায় বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমার এই টিজার। ২ মিনিট ৫১ সেকেন্ডের এই ঝলকে নতুন এক বিধ্বংসী অবতারে ধরা দিয়েছেন যশ।
টিজারটির শুরু হয় একটি গোরস্থানে শেষকৃত্যের দৃশ্য দিয়ে। সেখানে হঠাৎ করেই রায়া (যশ) হিসেবে অভিনেতার প্রবেশ ঘটে এবং মুহূর্তের মধ্যে শান্ত পরিবেশ রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। বোমাবাজি, গোলাগুলি আর বারুদের গন্ধে আচ্ছন্ন; এমন সময়ে জ্যাকেট গায়ে দিয়ে, মুখে সিগারেট নিয়ে এন্ট্রি নিলেন যশ।
ভারতীয় গণমাধ্যমে বলা হচ্ছে, নব্বইয়ের দশকের গোয়ার আন্ডারওয়ার্ল্ডের প্রেক্ষাপটে নির্মিত এই সিনেমা। আর সামাজিক মাধ্যমে যশের লুক ও ডায়ালগ ভক্তদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। বিশেষ করে টিজারে যশের ‘ড্যাডিস হোম’ (বাবা বাড়ি ফিরেছে) সংলাপটি ইতোমধ্যেই ভাইরাল নেটদুনিয়ায়। এছাড়াও অল্প কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে যশের এই অ্যাকশন দৃশ্যের ক্লিপ, ছবিগুলো; যা বেশ সাড়া ফেলেছে।
‘টক্সিক’ পরিচালনা করছেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত নির্মাতা গীতু মোহনদাস। ছবিতে যশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় চরিত্রে আরও অভিনয় করেছেন কিয়ারা আদভানি, নয়নতারা, হুমা কুরেশি, তারা সুতারিয়া ও রুক্মিণী বসন্ত। টিজারটি প্রকাশের পর ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে, কারও কারও অভিমত- ‘অ্যানিম্যাল’ বা ‘ধুরন্ধর’ সিনেমার চেয়েও বিধ্বংসী কিছু হতে যাচ্ছে ‘টক্সিক’।
নির্মাতারা জানিয়েছে, ২০২৬ সালের ১৯ মার্চ বিশ্বজুড়ে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ‘টক্সিক’।