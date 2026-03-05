মেহজাবীনের এমন মারকুটে রূপ আগে দেখেনি দর্শক

সুপ্রভাত বিনোদন ডেস্ক »
আসছে ঈদে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকি নিয়ে আসছে তাদের নতুন অরিজিনাল সিরিজ ‘ক্যাকটাস’। গত বুধবার দুপুরে সিরিজটির টিজার প্রকাশের পর থেকেই মেহজাবীন চৌধুরীর নতুন অবতার নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে শুরু হয়েছে ব্যাপক মাতামাতি। ‘সিন্ডিকেট’ ও ‘অ্যালেন স্বপন’ খ্যাত নির্মাতা শিহাব শাহীনের পরিচালনায় এই সিরিজে প্রথমবারের মতো জুটি বেঁধেছেন প্রীতম হাসান ও মেহজাবীন চৌধুরী।
টিজারটি প্রকাশের পর দর্শকদের সবটুকু নজর কেড়েছেন মেহজাবীন চৌধুরী। সাধারণত ড্রামা বা রোম্যান্টিক চরিত্রে দেখা গেলেও ‘ক্যাকটাস’-এ তাকে দেখা গেছে একদম মারকুটে ও অ্যাকশন লুকে। সামাজিকমাধ্যমে তার এই অ্যাকশন দৃশ্যের স্ক্রিনশট ও ক্লিপ শেয়ার করে দর্শকরা প্রশংসা ও বিস্ময় প্রকাশ করছেন; সাধারণত মেহজাবীনকে এমন রূপে আগে দেখা যায়নি। মেহজাবীন নিজেও জানিয়েছেন, এই সিরিজের ‘অনুরা’ চরিত্রটির জন্য তিনি প্রথমবারের মতো বড় পরিসরে অ্যাকশন শিখেছেন।
গল্পের কেন্দ্রে রয়েছেন মানসিভ নামের এক দক্ষ হ্যাকার, যার চরিত্রে অভিনয় করেছেন প্রীতম হাসান। টিজারে তাকে একজন কয়েদি হিসেবে দেখা গেলেও রাষ্ট্রের এক বিশেষ সংকট মোকাবিলায় তাকে আবারও হ্যাকিংয়ের ময়দানে নামতে হয়। প্রীতম জানান, তার অভিনীত এই চরিত্রটির একটি দীর্ঘ জার্নি ও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে যা দর্শকদের পছন্দ হবে।
নির্মাতা শিহাব শাহীন এই সিরিজের মাধ্যমে একটি নিজস্ব ‘স্পাই ইউনিভার্স’ তৈরির ইঙ্গিত দিয়েছেন। তার মতে, টিজারে যতটা দেখা গেছে মূল সিরিজের পরিসর ও চ্যালেঞ্জ তার চেয়েও অনেক বেশি। প্রযুক্তি, থ্রিল আর অ্যাকশনের মিশেলে তৈরি এই সিরিজে আরও অভিনয় করেছেন সালাউদ্দিন লাভলু, মুনীরা ইউসুফ মেমীসহ একঝাঁক তারকা। সব মিলিয়ে ঈদুল ফিতরে চরকির পর্দায় মেহজাবীনের এই মারকুটে রূপ দেখার জন্য এখন মুখিয়ে আছেন দর্শককুল।