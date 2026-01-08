মুস্তাফিজকে ফেরত চেয়েছিল বিসিসিআই

সুপ্রভাত স্পোর্টস ডেস্ক »
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের কঠোর অবস্থানে হকচকিয়ে গেছে ভারত ও বিসিসিআই। মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার পর বিসিবির অনড় দশা দেখে নড়েচড়ে বসে ভারত। সাথে সাথে প্রস্তাব দেয়, মুস্তাফিজকে আইপিএলে ফেরত নেওয়া হবে এবং তার বিনিময়ে বাংলাদেশ ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ খেলতে যাবে কি না। তবে সেই প্রস্তাব তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে আরও একবার সাফ জানিয়ে দেয়- কোনোমতেই ভারতে বিশ্বকাপ খেলবে না বাংলাদেশ। ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে মুস্তাফিজকে মিনি নিলাম থেকে কিনে নেয় আইপিএলের তিনবারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্স। তবে অযাচিতভাবে বিসিসিআই কলকাতাকে নির্দেশ দেয়, মুস্তাফিজকে দল থেকে বাদ দিতে হবে। মুস্তাফিজ বা বাংলাদেশের প্রতি বিদ্বেষ এত বেশি ছিল যে কলকাতার পেইজ থেকে মুস্তাফিজের সব ছবি ও ভিডিও-ও ডিলিট করা হয়। এ ঘটনায় সাথে সাথে কঠোর পদক্ষেপ নেয় বিসিবি। সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়, মুস্তাফিজকে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ একটি দেশে পুরো দল গিয়ে বিশ্বকাপ খেলার প্রশ্নই আসে না। তাই বাংলাদেশের ম্যাচগুলো আয়োজন করতে হবে শ্রীলঙ্কায়। বাংলাদেশের এমন কঠোর পদক্ষেপ দেখে ভড়কে যায় ভারত। তখন বিসিবিকে প্রস্তাব দেওয়া হয়, মুস্তাফিজকে ফিরিয়ে নেওয়ার। জাতীয় একটি দৈনিকের প্রতিবেদনে বিসিবির এক পরিচালকের বক্তব্যে বলা হয়েছে, ‘আমরা প্রস্তাবটি গ্রহণ করলে ইনিংস ঘোষণার পর সেই ইনিংসে পুনরায় ব্যাটিং শুরু করার মতো ব্যাপার হয়ে যেত। আমরা তাই সেটি গ্রহণ করিনি।‘ বিসিসিআইয়ের এই প্রস্তাব আসার আগেই অবশ্য বিসিবি জানিয়ে দিয়েছে নিজেদের কঠোর অবস্থান। তবে বিসিসিআই স্বভাবতই তা হজম করতে পারেনি। তাই মুস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার পর আবারো ফিরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব জানায়। মুস্তাফিজ আইপিএলে না থাকায় অবশ্য এরই মাঝে ভারতীয় গণমাধ্যমে হাহুতাশ শুরু হয়ে গেছে। কারণ বাংলাদেশের এই তারকা আইপিএলে যাওয়া মানে বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর সমর্থন পাওয়া, সাথে সম্প্রচারের লাভের অঙ্ক তো রয়েছেই। তবে হটকারি সিদ্ধান্ত এসব তো হাতছাড়া হলোই ভারতের, সাথে বিশ্বকাপ ভেন্যু হিসেবে গ্রহণযোগ্যতাও কমেছে।