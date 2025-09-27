মার্কস অলরাউন্ডার -২০২৫ : ফেনী, নোয়াখালী ও কুমিল্লায় সফলভাবে সম্পন্ন

সুপ্রভাত ডেস্ক »
শুরু হয়ে গেছে বাংলাদেশে শিশু কিশোরদের সবচেয়ে বড় প্রতিভা যাচাইয়ের প্রতিযোগিতা মার্কস অলরাউন্ডার ২০২৫।
অসাধারণ সাড়া পাওয়া মার্কস অলরাউন্ডার ২০২৫, গত ২৬ এবং ২৭ সেপ্টেম্বর সফলভাবে ৬টি ভেন্যুতে ( ফেণী জি এ একাডেমি হাই স্কুল, নোয়াখালী গভর্মেন্ট গার্লস হাই স্কুল, নবাব ফয়জুন্নেসা গভর্মেন্ট গার্লস হাই স্কুল, কুমিল্লা, নোয়াখালী জিলা স্কুল, কুমিল্লা ইউসুফ হাই স্কুল,) অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে অংশ নিয়েছে ফেনী, নোয়াখালী ও কুমিল্লার অসংখ্য প্রতিভাবান শিক্ষার্থীরা।
বাংলাদেশের সকল স্কুল-কলেজ (প্লে গ্রুপ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি) এবং সমমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।
প্রতিযোগিতার গ্রুপ ও বিষয়সমূহ
প্লে-৪র্থ : জুনিয়র স্কুল। বিষয়ঃ গান, নাচ, অভিনয়, চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, গল্পবলা।
৫ম -৮ম : মিডল স্কুল। বিষয়ঃ গান, নাচ, অভিনয়, চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা।
৯ম – ১২দশ : হাই স্কুল এবং কলেজ। বিষয়ঃ গান, নাচ, অভিনয়, চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা।
মার্কস অলরাউন্ডারে ৩টি গ্রুপ থেকে সেরা ৩ অলরাউন্ডারের প্রত্যেকে পাবে ১৫ লাখ টাকার শিক্ষাবৃত্তি এবং বিভিন্ন পর্যায়ের বিজয়ীরা পাবেন সর্বমোট ১ কোটি টাকারও বেশি উপহার ও শিক্ষাবৃত্তি।
গ্র্যান্ড ফিনালেতে ৩টি গ্রুপের ফার্স্ট রানার্স আপ এবং এবং সেকেন্ড রানার্স আপ প্রত্যেকে পাবে ৫ লাখ এবং ৩ লাখ টাকার শিক্ষাবৃত্তি।
৩টি গ্রুপের ৬ টি বিষয়ের প্রত্যেকটিতে সেরা ৩ জন করে সর্বমোট ৫৪ জন সেরা পারফর্মারের প্রত্যেকে পাবে যথাক্রমে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক।
জাতীয় পর্যায়ে ৩ টি গ্রুপের চ্যাম্পিয়নদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাবে ১ টি করে কম্পিউটার।
বিস্তারিত জানতে এবং রেজিস্ট্রেশন করতে ভিজিট করতে হবে www.marksallrounder.com
যেকোন প্রয়োজনে কল করা যাবে (সকাল ৮টা থেকে রাত ৮ টা) 09614516171