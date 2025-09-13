মার্কস অলরাউন্ডার প্রথম ধাপ সম্পন্ন

সুপ্রভাত ডেস্ক »
নগরের আরও ৩টি ভেন্যু সিলভার বেলস কিন্ডারগার্টেন অ্যান্ড গার্লস হাইস্কুল, কাজেম আলী স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও পাহাড়তলি গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) মার্কস অলরাউন্ডার প্রতিযোগিতার প্রথম ধাপ সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে অংশ নিয়েছে অসংখ্য প্রতিভাবান শিক্ষার্থী।
ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ জেলায় এই প্রতিযোগিতার কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে।
গ্রুপভিত্তিক প্রতিযোগিতার বিষয়সমূহ: প্লে থেকে ৪র্থ-জুনিয়র স্কুল।
৩টি গ্রুপ থেকে সেরা ৩ অলরাউন্ডারের প্রত্যেকে পাবেন ১৫ লাখ টাকার শিক্ষাবৃত্তি। গ্র্যান্ড ফিনালেতে ফার্স্ট রানার্স আপ ও সেকেন্ড রানার্স আপরা যথাক্রমে পাবেন ৫ লাখ এবং ৩ লাখ টাকার শিক্ষাবৃত্তি। ৩টি গ্রুপের ৬টি বিষয়ের প্রত্যেকটিতে সেরা ৩ জনকে (মোট ৫৪ জন) দেওয়া হবে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক। জাতীয় পর্যায়ের চ্যাম্পিয়নদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাবে ১টি করে কম্পিউটার। মোট পুরস্কারের পরিমাণ ১ কোটি টাকারও বেশি।
বিস্তারিত জানতে এবং রেজিস্ট্রেশন করতে ভিজিট করুন: www.marksallrounder.com এবং যেকোনো প্রয়োজনে ফোন করা যাবে 09614516171 নম্বরে সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।