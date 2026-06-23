মরহুম অলি আহাম্মদ সওদাগরের ৫ম মৃত্যুবার্ষিকী বুধবার

বুধবার (২৪ জুন) নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবক মরহুম অলি আহাম্মদ সওদাগর (সদু সওদাগর)-এর ৫ম মৃত্যুবার্ষিকী।
তিনি ২০২১ সালের ২৪ জুন, বৃহস্পতিবার, প্রায় ৮০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। সেদিন আসরের নামাজের অজু করতে পুকুরঘাটে গেলে আকস্মিক স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে পানিতে পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়।
মরহুম অলি আহাম্মদ সওদাগর উপজেলার ঐতিহ্যবাহী ছমিরহাট বাজারসহ আশপাশের এলাকায় একজন সুপরিচিত ও প্রবীণ ব্যবসায়ী হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছিলেন। সততা, নিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে তিনি সর্বস্তরের মানুষের আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন করেন।
ব্যবসার পাশাপাশি তিনি শিক্ষা বিস্তার, সামাজিক উন্নয়ন এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। স্থানীয় বিভিন্ন বিরোধ নিষ্পত্তিতে তিনি একজন বিচক্ষণ সমাজপতি ও সালিশ ব্যক্তিত্ব হিসেবে সম্মানিত ছিলেন।
মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর পরিবারের সদস্যরা মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনায় সকল আত্মীয়-স্বজন, শুভানুধ্যায়ী ও এলাকাবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।