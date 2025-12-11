মধ্যপ্রাচ্যে নিষিদ্ধ হতে পারে রণবীরের ‘ধুরন্ধর’

সুপ্রভাত বিনোদন ডেস্ক »
ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ‘র’-এর একটি গোপন অভিযানকে কেন্দ্র করে নির্মিত রণবীর সিং অভিনীত বলিউড সিনেমা ‘ধুরন্ধর’ এবার মধ্যপ্রাচ্যের ছয়টি দেশে নিষিদ্ধ হতে চলেছে বলে শোনা যাচ্ছে। ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর, মূলত ছবিটির বিষয়বস্তুতে পাকিস্তানকে টেনে আনায় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।
আদিত্য ধর পরিচালিত এই ছবিটি পাকিস্তানে লিয়ারি শহরের গ্যাংস্টারদের বিরুদ্ধে ‘র’-এর অভিযান নিয়ে তৈরি হয়েছে। বক্স অফিসে সফল হলেও ছবিটি ঘিরে নানা বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এমনকি, পাকিস্তান থেকেও ইতিবাচক ও নেতিবাচক- দুই ধরনের প্রতিক্রিয়া এসেছে।
জানা গেছে, বাহরিন, কুয়েত, ওমান, কাতার, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত- এই দেশগুলিতে এখনো ‘ধুরন্ধর’ মুক্তি পায়নি। ছবিটির নির্মাতারা এই দেশগুলোতে মুক্তির জন্য ছাড়পত্র পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কোনো দেশ থেকেই অনুমতি মেলেনি।
সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, পাকিস্তান-বিরোধী কনটেন্ট থাকার খবর ছড়ানোয় মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশগুলোতে ছবিটি মুক্তির অনুমতি পাচ্ছে না বলে মনে করা হচ্ছে। অতীতেও এই ধরনের বিষয়বস্তু থাকা অনেক বলিউড ছবি সেখানে মুক্তির সুযোগ পায়নি।
এর আগেও হৃতিক রোশন ও দীপিকা পাড়ুকোন অভিনীত ‘ফাইটার’ সিনেমাটি পুলওয়ামা হামলার প্রসঙ্গ থাকায় মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে মুক্তির অনুমতি পায়নি। ওই দেশগুলোর বক্তব্য ছিল, ‘ফাইটার’ পাকিস্তানকে নেতিবাচকভাবে তুলে ধরতে পারে। একই কারণে অক্ষয় কুমারের ‘স্কাই ফোর্স’ ও জন আব্রাহামের ‘দ্য ডিপ্লোম্যাট’-এর মতো সিনেমাও মধ্যপ্রাচ্যে মুক্তি পায়নি।