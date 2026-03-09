মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতে ৪ বাংলাদেশি মারা গেছেন : প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রী

সুপ্রভাত ডেস্ক »
প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতে এ পর্যন্ত চার বাংলাদেশির মৃত্যুর তথ্য জানতে পেরেছি। তার মধ্যে একজন দুবাই, একজন বাহারাইন ও দুইজন সৌদি আরবে মারা গেছেন।
আজ একজনের মরদেহ দেশে আনা হলো। পর্যায়ক্রমে সব মরদেহ আনা হবে।
সোমবার (৯ মার্চ) দুপুরে সিলেট এমএজি ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে বোমা হামলায় নিহত আহমদ আলীর (সালেহ আহমদ) মরদেহ গ্রহণ করতে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।
আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, যারা আহত হয়েছেন তারাও সেসব দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। আমরা তাদের খোঁজখবর নিচ্ছি। পরিবারের সাথেও যোগাযোগ রাখছি। প্রবাসীদের পাশে আমরা আছি।
তিনি বলেন, আমি নিহতের মরদেহ নিয়ে তার গ্রামের বড়ি যাব। তার পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে। নিহতদের পারিবারকে সরকারের তরফ থেকে সাহায্য করা হবে।
এর আগে বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে কফিনবন্দি মরদেহ সিলেটে এসে পৌঁছে। প্রথমে দুবাই থেকে ঢাকায় আনা হয় আহমদ আলীর মরদেহ। পরে সেখান থেকে বিমানে করে সিলেটে আনা হয়।
মরদেহ গ্রহণের পর নিহতের চাচাতো ভাই কামাল আহমদ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, দুর্ঘটনার পর থেকে সরকারের তরফ থেকে আমাদের পরিবারের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করা হয়েছে। আমাদের দাবি- আমার ভাইকে যেন শহীদের মর্যাদা দেওয়া হয়।
উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি দুবাইয়ে ইরানের মিসাইল হামলায় মারা যান আহমদ আলী। প্রায় ৩৫ বছর ধরে তিনি দুবাইয়ে প্রবাসজীবন কাটাচ্ছিলেন। পাসপোর্ট অনুযায়ী তার নাম আহমদ আলী হলেও নিজ এলাকায় তিনি সালেহ আহমদ নামে পরিচিত। তার পরিবারের সদস্যরা মরদেহ নিতে বিমানবন্দরে আসেন। এ সময় প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রী তাদের সান্ত্বনা দেন।