ভূমিকম্পের ঝুঁকি, ৪৮ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে তেল-গ্যাস কূপ খনন

ভূমিকম্প ঝুঁকির কথা চিন্তা করে দেশের তেল ও গ্যাস কূপগুলোতে খনন কাজ (ড্রিলিং কাজ) ৪৮ ঘণ্টার জন্য সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।
রোববার (২৩ নভেম্বর) এক বার্তায় এ তথ্য জানায় পেট্রোবাংলা।
বার্তায় বলা হয়, দেশে ভূমিকম্পজনিত সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর লক্ষ্যে পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিগুলোর কূপ খনন ও সাইসমিক জরিপ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, সংশ্লিষ্ট কর্মীদের নিরাপত্তা এবং সর্বসাধারণ তথা জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আগামী ৪৮ ঘণ্টা (২৫ নভেম্বর সকাল ৮টা পর্যন্ত) সকল প্রকার কূপ খনন ও সাইসমিক জরিপ কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে।
পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে ২৫ নভেম্বর সকাল ৮টার পর পুনরায় কূপ খনন ও জরিপ কার্যক্রম শুরু করা হবে।
উল্লেখ্য, বর্তমানে শ্রীকাইল-৫, হবিগঞ্জ-৫, কৈলাশটিলা-১, বিয়ানীবাজার-২, সিলেট-১১, সিলেট-১০ এক্স ও রশিদপুর-১১ নম্বর কূপে অনুসন্ধান ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে জরিপ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।