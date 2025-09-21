বোয়ালখালীতে বিয়ে দিতে চাওয়ায় কলেজছাত্রীর আত্মহত্যা

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে বিয়ে দিতে চাওয়ায় পরিবারের ওপর অভিমান করে উম্মে হাবিবা ইসমা (১৭) নামে এক কলেজছাত্রী আত্মহত্যা করেছে।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) রাতে নিজ ঘরের সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে ফাঁস দেয় সে।
ইসমা বোয়ালখালী উপজেলার পশ্চিম গোমদণ্ডী আহমদ চৌধুরী বাড়ির মো. ইব্রাহিমের মেয়ে। সম্প্রতি সে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল।
এদিকে খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে।
স্থানীয়রা জানান, ইসমা পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চেয়েছিল। সম্প্রতি কলেজে ভর্তি হওয়ার পর মা-বাবা তাকে বিয়ে দিতে চাইলে অভিমানে আত্মহত্যা করে।
বোয়ালখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান বলেন, সকালে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।