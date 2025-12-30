বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে চবির সব ক্লাস স্থগিত

সুপ্রভাত ডেস্ক »
বিএনপি চেয়ারপারসন ও তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) সব ক্লাস স্থগিত করা হয়েছে। তবে পরীক্ষা চলু রাখা হয়েছে।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।
তিনি বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আজকের সব ক্লাস স্থগিত করা হয়েছে। তবে সব পরীক্ষা চলু রাখা হয়েছে।
এর আগে, সকাল সাড়ে ১০টায় এক বিবৃতিতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার।
বিবৃতিতে বলা হয়, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বেগম খালেদা জিয়ার অসামান্য অবদান এবং সাহসিকতা জাতি চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ রাখবে। তিনি ছিলেন সত্য-ন্যায়ের সপক্ষে এবং আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সব সময় অবিচল। তিনি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক ও জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। তার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে তিনি অন্যায়ের সঙ্গে কখনো আপোস করেননি
তিনি দেশপ্রেম, গণতন্ত্র ও এ দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে আপোসহীন নেতৃত্ব দিয়ে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছেন উল্লেখ করে বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে জাতি হারালো এক দেশপ্রেমিক অভিভাবককে। অসময়ে তার চলে যাওয়া দেশের রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অঙ্গণে এক অপূরণীয় ক্ষতি সৃষ্টি করেছে। আমরা দোয়া করি মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করুন এবং তার পরিবারসহ পুরো দেশবাসীকে এই শোক সইবার শক্তি দান করুন।