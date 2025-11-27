বিপিএল নিলামে এক ঝাঁক বিদেশি তারকা

সুপ্রভাত স্পোর্টস ডেস্ক »
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের দ্বাদশ আসরের দল গঠন হবে নিলামের মাধ্যমে। আর এই নিলামের জন্য নাম নিবন্ধন করেছেন এক ঝাঁক বিদেশি ক্রিকেটার। এর মধ্যে সুপারস্টারের সংখ্যাও কম নয়। আছেন ভারতীয় ক্রিকেটারও। নিলামে বিদেশিদের তালিকায় সর্বোচ্চ ভিত্তিমূল্যের ‘এ’ ক্যাটাগরিতে রয়েছেন জনসন চার্লস, কিসি কার্টি, কিমো পল, ডমিনিক ড্রেকস, মোহাম্মদ হাসনাইন, জামান খান, আব্দুল সামাদ, উসামা মীর, শোয়েব মালিক, অভিষকা ফার্নান্দো, দাসুন শানাকা, অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস, জর্জ মানসি, জর্জ ডকরেল, বাস ডি লিড, ওয়েন পারনেল, শান মাসুদ, সালমান আলী আঘা, দীনেশ চান্দিমাল, লাহিরু কুমারা, বিনুরা ফার্নান্দো, নিরোশান ডিকওয়েলা, চামিকা করুনারত্নে, জেফরি ভেন্ডারসে, দুনিথ ভেল্লালাগে, দুশমন্থ চামিরা, কামিন্দু মেন্ডিস, ধনঞ্জয়া ডি সিলভা, মাহিশ থিকশানা, মাথিশা পাথিরানা, চারিথ আসালঙ্কা, মোহাম্মদ ওয়াসিম, মোহাম্মদ হারিস, পীযুষ চাওলা ও আমের জামাল। ‘বি’ ক্যাটাগরিতে রয়েছেন সন্দীপ লামিচানে, আসিফ আলী, সালমান মির্জা, রিচার্ড এনগারাভা, স্কট এডওয়ার্ডস, হ্যারি টেক্টর, আলী খান, হাহসমতউল্লাহ শহিদি, ইসুরু উদানা, সাউদ শাকিল, রবি বোপারা, সামিত প্যাটেল, সাদিরা সামারাউইকরামা, নাহিবউল্লাহ জাদরানের মতো ক্রিকেটার। ক্যাটাগরি সি তে রয়েছেন হায়দার আলী, জাহানদাদ খান,শন উইলিয়ামস, সামিউল্লাহ শিনওয়ারি, জেমস ফুলার, লাহিরু মিলান্থা, খুররম শাহজাদ, দিলশান মুনাবীরা, প্রমোদ মাদুশান, আসেন বান্দারা, আব্দুল্লাহ শফিক, কেনার লুইস, রেইমন রেইফার, শামার স্প্রিঙ্গার, অ্যাঞ্জেলো পেরেরা, আমির হামজা হোটাক, রস হোয়াইটলি, জশ লিটল, ডেন পেটারসন, কাসুন রাজিথা, বিজয়কান্ত বিশ্বকান্ত, লাহিরু উদারা, ইনোসেন্ট কাইয়া, অ্যালিক অ্যাথানেজ, অ্যারন জোন্স, আকিলা ধনঞ্জয়া, শেলডন কটরেল, রায়ান বার্ল, কার্টিস ক্যামফার, পল স্টার্লিংয়ের মতো ক্রিকেটার। ডি ক্যাটাগরিতে উসমান কাদির, ব্রায়ান বেনেট, কাশিফ আলী, দীপেন্দ্র সিং অইরি, সালিম সাফি, আহমেদ দানিয়ালরা রয়েছেন। আর ‘ই’ ক্যাটাগরিতে আছেন নিমেশ বিমুক্তি, জশুয়া বিশপ, আসাদ রাজা, আসিফ শেখ, গুলশান ঝা, সোমপাল কামি, রুম্মন রাইস, মির্জা সাদ বেগ, চন্দরপল হেমরাজ, জনাথন ক্যাম্পবেল, এডওয়ার্ড বার্নার্ডের মতো ক্রিকেটার।