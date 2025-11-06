বিতর্কের মাঝে পোস্ট করে যা বললেন মাধুরী

সুপ্রভাত বিনোদন ডেস্ক »
বলিউড অভিনেত্রী মাধুরী দীক্ষিতকে নিয়ে বিতর্ক যেন থামতেই চাইছে না। সম্প্রতি কানাডার একটি অনুষ্ঠানে তার দেরিতে মঞ্চে ওঠার কারণে সৃষ্টি হয় চরম বিশৃঙ্খলা। দর্শকরা অভিযোগ তোলেন, নির্ধারিত সময়ের প্রায় তিন ঘণ্টা পর মঞ্চে আসেন অভিনেত্রী। এই ঘটনার পর অনুষ্ঠানের দায় আয়োজকরা মাধুরীর দলের ওপর চাপিয়ে দিলেও, ক্ষোভের মুখে পড়তে হয় নায়িকাকেই।
দর্শকরা প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানাতে থাকেন। কিন্তু বিতর্কের এই আবহে, কানাডার অনুষ্ঠান নিয়ে কোনো মন্তব্য না করে উল্টো টরন্টোকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি পোস্ট করেন মাধুরী।
অনুষ্ঠানে দেরির ঘটনার ঠিক দিন তিনেক পরেই মাধুরী তার সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে টরন্টোকে উদ্দেশ্য করে লেখেন, ‘টরন্টোর থেকে ভালোবাসা পেয়েছি। সেখানে “মিট অ্যান্ড গ্রিট” অনুষ্ঠানের পর এ বার নিউ জার্সি, শিকাগো ও নিউ ইয়র্ক যাওয়ার পালা।’
অভিনেত্রীর এমন পোস্টে বেশ আলোচনা-সমালোচনা করছেন নেটিজেনরা। অনেকেই মনে করছেন, বিতর্ক চাপা দিতেই তিনি এই পোস্ট করেছেন, যা ‘শাক দিয়ে মাছ ঢাকার’ শামিল। ক্ষুব্ধ দর্শকরা সরাসরি মাধুরীর কাছে কানাডার অনুরাগীদের কাছে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়েছেন।
এদিকে, মাধুরীর পোস্টে ‘মিট অ্যান্ড গ্রিট’ শব্দবন্ধনী ব্যবহারেও আপত্তি তুলেছেন অনেকে। দর্শকদের দাবি, প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে টিকিট কেটে তারা অভিনেত্রীর নাচের অনুষ্ঠান দেখতে গিয়েছিলেন, কোনো আলাপচারিতা বা ‘মিট অ্যান্ড গ্রিট’-এর জন্য নয়। তাদের অভিযোগ, অভিনেত্রী মিথ্যা প্রচার করছেন।