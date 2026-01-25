বিএনপি সরকার গঠন করলে ৫০ কোটি বৃক্ষরোপণ করবে : তারেক রহমান

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি জয়লাভ করে সরকার গঠন করলে পরবর্তী পাঁচ বছরে সারা দেশে ৫০ কোটি বৃক্ষরোপণ করা হবে বলে জানিয়েছেন দলটির চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

পরিবেশ সুরক্ষায় বায়ুদূষণ রোধ ও দেশের মানুষের জন্য নির্মল বাতাস নিশ্চিত করতেই এমন বৃহৎ পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

রোববার (২৫ জানুয়ারি) সকাল ১০টায় চট্টগ্রাম নগরের রেডিসন ব্লু হোটেলে ‘দ্য প্ল্যান: ইয়ুথ পলিসি টক উইথ তারেক রহমান’ শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে পরিবেশসংক্রান্ত বিষয়ে এক শিক্ষার্থীর করা প্রশ্নের উত্তরে তারেক রহমান তার এই রূপরেখা তুলে ধরেন।

তারেক রহমান বলেন, “আমাদের দেশে বিশেষ করে শহরাঞ্চলের বাতাস অনেক দূষিত। এই ছোট্ট দেশে প্রায় ২০ কোটি মানুষ বসবাস করে। কাজেই ২০ কোটি মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখার জন্য বায়ুদূষণের সাথে আমাদের ফাইট করতে হবে। আমরা ৫ বছরে ৫০ কোটি গাছ লাগানোর পরিকল্পনা করেছি।”

বিপুলসংখ্যক চারা উৎপাদনের উৎস সম্পর্কে তিনি বলেন, “এখন অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন—এত চারা কোথায় পাব? আমি তার উত্তরে বলব, গাছ মূলত বর্ষা মৌসুমে লাগাতে হয়। আপনাদের এ সম্পর্কে ধারণা রয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় একটি করে হলেও নার্সারি রয়েছে। একটি নার্সারির চারা উৎপাদন ক্ষমতা ২০-২৫ হাজার মত। আমরা যদি এই নার্সারি উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারি, তাহলে সহজে আমরা লক্ষ্যে পৌঁছে যাব।”

‘দ্য প্ল্যান: ইয়ুথ পলিসি টক উইথ তারেক রহমান’ শীর্ষক এই মতবিনিময় সভায় চট্টগ্রামের ৫০টি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৩৫০ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও সালাহউদ্দিন আহমেদসহ দলটির জ্যেষ্ঠ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

