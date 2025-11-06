বিএনপি বিরোধী দল হিসেবে ব্যর্থ, সরকারি দল হিসেবে কীভাবে সফল হবে

সুপ্রভাত ডেস্ক »
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেছেন, গত ১৫ বছর বিরোধী দল হিসেবে কিন্তু বিএনপি ব্যর্থ। এখন বিএনপি নাকি সরকার গঠনের চেষ্টা করছে। বিরোধী দল হিসেবে যে ব্যর্থ, সে আবার কীভাবে সরকারি দল হিসেবে সফল হবে সে প্রশ্নটা আমি রেখে গেলাম।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরে দলটির অস্থায়ী কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি।
সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ৩০০ আসনে আমরা প্রার্থী দেবো। সেখানে এক-দুইটা আসন গণঅভ্যুত্থানে যারা লিডার রয়েছে, সেখানে যখন সংস্কার প্রক্রিয়াতে ওনারা আসবেন এবং যদি না আসেন সেখানে তো আমরা অনেক কিছু কম্প্রোমাইজ করবো না। সেখানে আমরা বলছি, যারা এই ফ্যাসিবাদবিরোধী অবস্থানে অংশ নিয়েছিলেন আমরা তাদের সম্মানের জায়গাটা রাখবো। তবে সেই জায়গাটা থেকে দুই-একটা আসন কম হতে পারে।
নির্বাচনে এনসিপির দলীয় মনোনয়ের বিষয়ে তিনি বলেন, আমরা তো বলেছি প্রাথমিক সদস্যপদ নিতে হবে। জাতীয় নাগরিক পার্টি বিশ্বাস করে, একটি নতুন সমাজ আমরা বিনির্মাণ করতে চাই। মনোনয়নের আবেদনের ক্ষেত্রে তার রাজনৈতিক আদর্শের, ব্যক্তিগত তথ্য রাজনৈতিক তথ্য দিতে হবে এবং তাকে একটি ফি দিতে হবে। এই ফরমে আপনারা যখন এই নমিনেশনে প্রবেশ করবেন সেখানে সবকিছুই আপনারা দেখতে পারবেন। আমরা সবগুলো ক্রাইটেরিয়া এখানে রেখেছি।
তিনি বলেন, আমাদের আগামী সাত দিন একটা বড় ধরনের ক্যাম্পেইন যাবে। যে ক্যাম্পেইনগুলোর মাধ্যমে আমরা সবকিছু আপনাদের সামনে আরও বড় আকারে, বিস্তারিত আকারে পেশ করবো। তখন আরও বেশি আপনারা ক্লিয়ার হয়ে যাবেন। আমাদের দলের আমরা নাম কী দেবো, মার্কা কী দেবো- সেখানেও আমরা পুরো বাংলাদেশের মানুষের থেকে ডেটা নিয়েছিলাম। এই ধরনের আবেদনপত্র কালেকশন এটা বাংলাদেশে এই প্রথম এনসিপি ইনিশিয়েট করেছে। আমরা নতুন নতুন ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশের মানুষের সামনে নিয়ে এসেছি স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার জন্য। আপনারা এগুলো একটু প্রচার করবেন ভালো করে। অন্য দলগুলো এই কাজগুলো করতে উদ্বুদ্ধ হয় সেজন্য৷