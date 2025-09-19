বাসা বরাদ্দে দুর্নীতি : আবাসন পরিদপ্তরের উপপরিচালকসহ ৩ কর্মকর্তা বরখাস্ত

সুপ্রভাত ডেস্ক »
সরকারি বাসা বরাদ্দে ভয়াবহ অনিয়ম, ঘুষ দাবি ও সিন্ডিকেট গড়ে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক ও সহকারী হিসাবরক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করেছে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
তাদের বিরুদ্ধে আসা অভিযোগগুলোকে ‘স্পর্শকাতর’ আখ্যা দিয়ে অভিযুক্তরা চাকরিতে বহাল থাকলে তদন্তকার্যে প্রভাব বিস্তারসহ আরও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়তে পারেন বলেও আশঙ্কা জানিয়েছে মন্ত্রণালয়।
শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
এর আগে গত ১৮ সেপ্টেম্বর পৃথক প্রজ্ঞাপন ও অফিস আদেশে এ তিন কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।
মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. নজরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের উপপরিচালক রাশেদ আহম্মেদ সাদী এবং সহকারী পরিচালক বিলাল হোসাইনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।
অভিযোগের মধ্যে রয়েছে– চাকরির গ্রেড ও বেসিক বেতন বিবেচনায় না নিয়ে বাসা বরাদ্দের সুপারিশ প্রদান, ডি-১ ও ডি-২ শ্রেণির বাসা বরাদ্দে আবেদনকারীর নিকট থেকে মোটা অঙ্কের ঘুষ দাবি, এবং বরাদ্দ সংক্রান্ত সভায় দায়িত্ব পালনে অনিয়ম।
প্রজ্ঞাপনে আরো বলা হয়, উপপরিচালক রাশেদ আহম্মেদ সাদী একটি ‘বাসা বরাদ্দে সিন্ডিকেট’ গড়ে বিপুল অর্থ ও স্থাবর সম্পদের মালিক হয়েছেন। এসব অভিযোগ তদন্তাধীন এবং তা অত্যন্ত ‘স্পর্শকাতর’। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-১২(১) অনুযায়ী দুজনকেই সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। বরখাস্তের সময় তারা বিধি অনুযায়ী খোরপোশ ভাতা পাবেন।
এছাড়া সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের সহকারী হিসাবরক্ষক মো. নজরুল ইসলামকেও একই দিনে বরখাস্ত করা হয়।
পরিদপ্তরের পরিচালক (যুগ্মসচিব) মো. আসাদুজ্জামান স্বাক্ষরিত অফিস আদেশে উল্লেখ করা হয়, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নাম ব্যবহার করে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে আবেদনকারীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের ঘুষ দাবি এবং নানাবিধ অনিয়মে জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া গেছে। তার বিরুদ্ধেও তদন্ত চলমান এবং অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। সরকারি কর্মচারী বিধিমালার একই ধারা অনুযায়ী তাকেও খোরপোশ ভাতার আওতায় রাখা হয়েছে।
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, অভিযুক্ত তিন কর্মকর্তা বহাল থাকলে তদন্তকার্যে প্রভাব বিস্তারের আশঙ্কা ছিল। তাই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তদন্ত শেষ হলে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হবে।