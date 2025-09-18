বাংলাদেশের মানবাধিকার প্রচেষ্টার প্রশংসা ইইউর প্রতিনিধিদলের

সুপ্রভাত ডেস্ক »
বাংলাদেশের সামগ্রিক মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছে ঢাকা সফররত ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) সংসদের মানবাধিকার উপকমিটির প্রতিনিধিদল।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে এ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন তারা। পরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পররাষ্ট্র উপদেষ্টা প্রতিনিধিদলকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সংস্কারমূলক উদ্যোগ সম্পর্কে অবহিত করেন, যা মৌলিক অধিকার সমুন্নত রাখা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখা এবং ভবিষ্যতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা রোধে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।
তিনি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের প্রতি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অটল প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার দলিলগুলিতে সাম্প্রতিক প্রবেশাধিকার, যার মধ্যে রয়েছে জোরপূর্বক গুম সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন এবং নির্যাতন বিরোধী কনভেনশনে বাংলাদেশের যুক্ত হওয়া।
উপদেষ্টা ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের চলমান প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরেন। বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনকে ইইউর সমর্থনের কথা স্বীকার করার পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশে ইইউ-এর প্রাক-নির্বাচন অনুসন্ধান মিশনের আসন্ন সফরকে উষ্ণ স্বাগত জানান।
ইউরোপীয় পার্লামেন্ট প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের সামগ্রিক মানবাধিকার পরিস্থিতির অগ্রগতিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। তারা বর্তমান মানবাধিকার পরিবেশের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং সরকারের অব্যাহত সম্পৃক্ততা, সংলাপের জন্য উন্মুক্ততা এবং ভোটদানের জন্য জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রশংসা করেন।
প্রতিনিধিদলের প্রধান জানান, ইইউ বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক উত্তরণকে সমর্থন অব্যাহত রাখবে। তিনি বলেন, বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্র পিছিয়ে পড়ছে। তবে অনেক চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও বাংলাদেশ গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখার জন্য সঠিক পথে এগিয়ে চলেছে।
প্রতিনিধিদলের প্রধান মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের প্রশংসা করেন এবং সীমিত সম্পদ সত্ত্বেও মানবিক সহায়তা প্রদানের জন্য সরকারের টেকসই প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা রোহিঙ্গা সংকটের উপর বিশ্বব্যাপী দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার ক্ষেত্রে ইইউ নেতৃত্বের অব্যাহত গুরুত্বের উপর জোর দেন এবং রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তার জন্য চলমান সাহায্যের ঘাটতি পূরণের আহ্বান জানান। তিনি রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে দ্রুত প্রত্যাবাসন সহজতর করার জন্য ইইউর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য বাংলাদেশের অনুরোধ পুনর্ব্যক্ত করেন।