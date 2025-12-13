বয়স হচ্ছে, এক্সাইটমেন্ট আর আসলে নেই : তাসনুভা তিশা

ছোট পর্দার বর্তমান সময়ের দর্শকপ্রিয় অভিনেত্রী তাসনুভা তিশা। নানা বৈচিত্র্যময় চরিত্রে অভিনয় করে তিনি ইতোমধ্যেই দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছেন। সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে নিজের কাজের বাইরে ব্যক্তিগত জীবন ও নতুন কাজ নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেছেন এই তারকা।
জন্মদিন নিয়ে এখন আর আগের মতো উচ্ছ্বাস পান না বলে জানিয়েছেন তাসনুভা তিশা। তিনি বলেন, ‘আমি আসলে জন্মদিন নিয়ে খুব একটা এখন আর ওভাবে উচ্ছ্বসিত হই না। আগের মতো এত এক্সাইটেড থাকি না। ব্যাক টু ২০২২-এ আমি অনেক এক্সাইটেড থাকতাম আমার জন্মদিন নিয়ে।’
অনাগ্রহ প্রসঙ্গে অভিনেত্রী জানান, এটি হয়তো বয়সের কারণেই হয়েছে। তার ভাষ্যে, ‘এটা হয়তোবা বয়সের সাথে সাথে, এখন তো বয়স হচ্ছে; তো এক্সাইটমেন্ট আর আসলে নাই। আমার আর ভালো লাগে না এসব।’
শিগগিরই নতুন একটি নাটক নিয়ে দর্শকদের সামনে আসছেন তাসনুভা তিশা। নাটকের নাম ‘লাইফ ইজ বিউটিফুল’। শফিকুর রহমান শান্তনুর রচনা এবং জয়নীকা চৌধুরীর পরিচালনায় নাটকটি দেখা যাবে ‘রঙ্গন’ ইউটিউব চ্যানেলে।
তবে নাটকের নাম ‘লাইফ ইজ বিউটিফুল’ হলেও জীবনের বাস্তবতা ভিন্ন বলেও মনে করেন এই অভিনেত্রী। তিনি বলেন, ‘যদিও লাইফ ইজ নট অলওয়েজ বিউটিফুল, লাইফ ইজ রিয়ালি ডিফিকাল্ট।’

