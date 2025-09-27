বঙ্গোপসাগরে নিখোঁজ জেলের মরদেহ উদ্ধার

বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে গিয়ে চট্টগ্রামের আনোয়ারার নিখোঁজ হওয়া জেলে মো. আরিফের (২২) মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের ফুলতলী সি-বিচ এলাকায় তার মরদেহ দেখতে পায় স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহটি উদ্ধার করে নৌ পুলিশ।

আরিফ রায়পুর ইউনিয়নের ফকিরহাট এলাকার মো. আব্দুল মান্নানের ছেলে। তিনি শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার সময় নৌকা থেকে পা পিছলে পড়ে নিখোঁজ হয়েছিলেন।

স্থানীয় বাসিন্দা মো. আবু ছৈয়দ বলেন, আমরা ফুলতলী সমুদ্র সৈকতের কিনারায় একটি লাশ দেখতে পাই। কাছ থেকে চিনতে পারি যে এটি নিখোঁজ আরিফের লাশ। সঙ্গে সঙ্গে আমরা পুলিশকে খবর দিই। পরে পুলিশ এসে মরদেহটি উদ্ধার করে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে নৌপুলিশের উপ-পরিদর্শক মো. আবদুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে আসি। স্থানীয়রা লাশটি নিখোঁজের লাশ বলে শনাক্ত করেন। মরদেহটি তার পরিবারের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।

