প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বিএনপির বৈঠকের সময় পরিবর্তন

প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র বৈঠকের সময়ে পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তিত সময়সূচি অনুযায়ী বৈঠকটি সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় অনুষ্ঠিত হবে।

আজ রোববার প্রধান উপদেষ্টার সরকারি বাসভবন যমুনায় এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

বিএনপির সঙ্গে বৈঠকটি নির্ধারিত ছিল বিকেল তিনটায়। ওই সময়ে রমনায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে দলীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভা থাকায় দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে সময়সূচি পরিবর্তনের জন্য অনুরোধ জানান।

এ প্রেক্ষিতে বিএনপির বৈঠকের সময়সূচি পুনঃনির্ধারণ করে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় করা হয়েছে।

দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ জানান, প্রধান উপদেষ্টা আমাদের ডেকেছেন। বর্তমান উদ্ভূত পরিস্থিতি, রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং নির্বাচন নিয়ে হয়তো আলাপ হতে পারে।

তিনি বলেন, তারা তিনটার সময় ডেকেছেন। ওই সময় আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভা আছে, এটা পূর্বনির্ধারিত। ফলে বিকেল তিনটায় নির্ধারিত বৈঠকটির সময় পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। বিএনপির প্রতিনিধি দল যাবে সাড়ে সাতটায়।

এর আগে সাড়ে চারটায় জামায়াতে ইসলামী ও সন্ধ্যা ছটায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস।

