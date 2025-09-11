প্রকৃতিকে ধ্বংস করে আমরা কোথায় দাঁড়াব?

সুপ্রভাত বিনোদন ডেস্ক »
ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী রুকাইয়া জাহান চমক। ২০১৭ সালে মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় রানারআপ হয়েছিলেন তিনি। এরপর তিন বছরের বিরতি নিয়ে ২০২০ সালে অভিনয়ে নাম লেখান।
নিজের অভিনয় দক্ষতা দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে দর্শকদের মনে জায়গা করে নিয়েছেন। অভিনয়ের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও বেশ সরব চমক। যেখানে অভিনেত্রী বিভিন্ন বিষয়ে আপডেট দিয়ে থাকেন।
এবার এক পোস্টে দেশের কৃষক ও কৃষি নিয়ে কথা বলেছেন। পোস্টে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ‘কৃষকের শরীরে ঢুকছে বিষ, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের খাদ্য হচ্ছে অরক্ষিত।’
পোস্ট দিয়ে রুকাইয়া জাহান চমক লিখেছেন, ‘আমরা শুধু ব্যবসাটাই দেখি অথচ পুরো দেশটার ভেতরে সব শেষ হয়ে যাচ্ছে তা কেউ দেখি না। কখনো নদী, খাল, বিল আর মাঠে ভরা বাংলার জীবন ছিল প্রকৃতির সাথে একাত্ম।’
তার কথায়, ‘আজ সেই মাটি, পানি, বাতাস প্রতিদিন বিষাক্ত হয়ে উঠছে হাজার হাজার টন কীটনাশকে! ভাবুন তো, অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে মৌমাছি, পাখি, মাছ আমাদের জীবনের নীরব সহযোদ্ধারা।’
শেষে লিখেছেন, ‘কৃষকের শরীরে ঢুকছে বিষ, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের খাদ্য হচ্ছে অরক্ষিত। প্রকৃতিকে ধ্বংস করে আমরা কোথায় দাঁড়াব? এখনই সময় মাটি বাঁচানো, নদী রক্ষা করা, বাতাস শুদ্ধ রাখার। প্রকৃতি বাঁচলে তবেই টিকে থাকবে মানুষ।’