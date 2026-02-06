পে স্কেল দাবিতে যমুনার সামনে সংঘর্ষ

সুপ্রভাত ডেস্ক »
নবম জাতীয় পে স্কেল দ্রুত ঘোষণার দাবিতে রাজধানীর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনার সামনে অবস্থান কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।
শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে এ সংঘর্ষে অন্তত ১৪ জন আন্দোলনকারী আহত হয়েছেন। আহতদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দুপুর ১২টার পর থেকে ১টা পর্যন্ত যমুনা ভবনের সামনে জমায়েত করা আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এ সময় দৌড়াদৌড়ি ও হুড়োহুড়িতে আন্দোলনকারীরা আহত হন।
আহত ব্যক্তিরা হলেন— হান্নান (৪৫), জয়দাস (৩৫), তন্ময় (৩২), জাকারিয়া (৪০), সেকান্দর (৪০), ওসমান (৪০), অভিজিৎ (৩৫), আজিম উদ্দিন (৫০), সাইমন (২৫), রিপন (৩২), মুনসুর শামীম (৪০), ইয়াসমিন (৪০), আবদুল কুদ্দুস (৬০) ও জুয়েল (৩৪)।
এদিকে সংঘর্ষের ঘটনার পর যমুনা ভবন সংলগ্ন এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে আশপাশের সড়কে যান চলাচল সীমিত রাখা হয়। এছাড়া সার্বিক পরিস্থিতি বর্তমানে পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে জানিয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।