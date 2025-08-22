পিআরের কারণে ভোট বিলম্বিত হলে পতিত স্বৈরাচার লাভবান হবে: ডা. জাহিদ

সুপ্রভাত ডেস্ক »
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেছেন, পিআর (সংখ্যানুপাতিক) পদ্ধতি না হলে যারা নির্বাচনে যাবেন না বলছে, তারা এর ফলাফল ভেবে দেখেছে? পিআর পদ্ধতির কারণে নির্বাচন বিলম্বিত হলে পতিত স্বৈরাচার লাভবান হবে।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) জাতীয় প্রেসক্লাবে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নিশ্চিতে নির্বাচনের গুরুত্ব শীর্ষক এক আলোচনা সভায় এ কথা বলেন তিনি।
ডা. জাহিদ বলেন, পিআর পদ্ধতিতে ভোট চাওয়া দলগুলো প্রকারান্তরে স্বৈরাচারের পক্ষে কাজ করছে কি না? এই দলগুলোর কর্মকাণ্ডে প্রত্যাবর্তনের পথ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। স্বৈরাচারের ফেরত আসা ঠেকাতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। এ সময় রাজনীতিকে গায়ের জোরে নয়, রাজনীতি দিয়েই মোকাবেলা করার আহ্বানও জানান তিনি।
তিনি আরও বলেন, সংস্কারের বিএনপির হাত ধরে শুরু হয়েছে। যে দলগুলো এখন সংস্কার কথা বলছেন তারা কখনো সংস্কার করেনি। সংবিধানে কোথাও স্বৈরাচার হতে বলেনি। এর অপব্যবহারেই স্বৈরাচার তৈরি হয়।