পাকিস্তানকে বিদায় করে ফাইনালে বাংলাদেশ

সুপ্রভাত স্পোর্টস ডেস্ক »
ম্যাচটি যেভাবে শুরু করেছিল বাংলাদেশ তাতে মনে হয়েছিল পাকিস্তান গোলেই ভেসে যাবে। সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালের বয়স ৪ মিনিট হতে না হতেই বাংলাদেশের নামের পাশে দুই গোল। তৃতীয় মিনিটে নাজমুল হুদা ও চতুর্থ মিনিটে অপু রহমানের গোলে শুরুতেই পাকিস্তানকে কোণঠাসা করে রাখে বাংলাদেশের কিশোররা। তবে বাকি ৮৬ মিনিটে ব্যবধান আর বাড়াতে পারেনি বাংলাদেশ। ২-০ গোলের জয়েই উঠে যায় ফাইনালে। কলম্বোর রেসকোর্স স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার বিকেলে বাংলাদেশ লিড নিয়েছিল পাকিস্তানের ডিফেন্স আর গোলরক্ষকের ভুলে। ডান দিক থেকে অপু রহমানের বাড়ানো বল ক্লিয়ার করতে পারেননি পাকিস্তানের রক্ষণের কেউ। বল চলে গিয়েছিল দলটির গোলরক্ষকের কাছে। ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন পাকিস্তানের গোলরক্ষক। রাখতে পারেননি। বল ছুটে গেলে অপু হালকা প্লেসিংয়ে পাঠান পাকিস্তানের জালে। বাংলাদেশ লিড দ্বিগুণ করে পরের মিনিটেই। দর্শনীয় গোল করেন অপু রহমান। বাম দিক দিয়ে বক্সে ঢুকে কোনাকুনি শটে পাকিস্তান গোলরক্ষককে বোকা বানান এই ফরোয়ার্ড। দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান বাড়ানোর সহজ সুযোগ নষ্ট করেন মাহিন। নাজমুল হুদা ফয়সালের ডিফেন্সচেরা পাস মাহিনের পায়ের সামনে দিয়ে বাইরে চলে যায় বাইরে। যখন পাকিস্তানের গোলরক্ষক ছিলেন বেশ দূরে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ভারত ও নেপাল দলের মধ্যেকার জয়ী দলের সাথে কাল শনিবার ফাইনাল খেলবে গোলাম রাব্বানী ছোটনের দল।