নির্বাচন সুষ্ঠু হলে আমাদের সম্মান বাড়বে: চবি উপাচার্য

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মোহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার বলেছেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট জাদুঘরে ছিল। এটি শিক্ষার্থীদের নির্বাচন, শিক্ষার্থীরাই সুন্দরভাবে সম্পন্ন করবে।
নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণায় কোনো ধরনের বাধা বা হামলার ঘটনা ঘটেনি। শিক্ষার্থীরা আচার আচরণ ও নিয়মকানুন মেনে প্রচার প্রচারণা চালিয়েছে।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকাল সাড়ে নয়টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইটি ভবনের ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।
শিক্ষার্থীরাই নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করেছে উল্লেখ করে মোহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার বলেন, সুষ্ঠু ভোটগ্রহণের জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। নির্বাচন সুষ্ঠু হলে আমাদের সম্মান যেমন বাড়বে, তেমনি শিক্ষার্থীদেরও সম্মান বাড়বে। নির্বাচনে চার স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
সকাল সাড়ে নয়টায় কেন ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে-এমন প্রশ্নের জবাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক কামাল উদ্দিন বলেন, ভোটগ্রহণের জন্য সকাল নয়টায় সব ধরনের প্রস্তুতি ছিল। আমাদের শিক্ষার্থীরা সকাল আটটা থেকেই ভোটের লাইনে দাঁড়িয়েছে। ভোটারদের সিরিয়াল নম্বর যাচাই–বাছাই করে একজন ভোটার একাধিক ভোট দিবে। এই জন্য সকাল নয়টায় ভোটাররা উপস্থিত থাকলেও ভোটগ্রহণ শুরু হয় সাড়ে নয়টায়। শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছবি-সংযুক্ত ভোটার তালিকাও প্রস্তুত করা হয়েছে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খান।