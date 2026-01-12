নির্বাচনী জনসভা : কমপক্ষে ২৪ ঘণ্টা আগে জানাতে হবে পুলিশকে

সুপ্রভাত ডেস্ক »

প্রার্থীকে নির্বাচনী জনসভার কমপক্ষে ২৪ ঘণ্টা আগে স্থান ও সময় সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে। নির্বাচনী আচরণবিধিতে এ তথ্য বলা হয়েছে।

সোমবার (১২ জানুয়ারি) তথ্য অধিদপ্তর থেকে এ বিষয়ে প্রচারণা চালানো হচ্ছে।

‘নির্বাচনী আচরণবিধি : কী করা যাবে, কী যাবে না’ শীর্ষক প্রচারণা চালাচ্ছে তথ্য অধিদপ্তর।

অধিদপ্তরের আরেক প্রচারণায় বলা হয়, কোনো ব্যক্তি কোনো নির্বাচনী এলাকার কোনো প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য একক কোনো জনসভায় একই সঙ্গে তিনটির অধিক মাইক্রোফোন বা লাউড স্পিকার ব্যবহার করতে পারবেন না।

সাধারণ প্রচারণার ক্ষেত্রে মাইক্রোফোন বা লাউড স্পিকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়।

সম্পর্কিত নিবন্ধলেখক থেকে আরও