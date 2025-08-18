নিউইয়র্কে রেস্তোরাঁয় বন্দুকধারীর গুলি, ৩ জন নিহত

সুপ্রভাত ডেস্ক »
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বাঙালি অধ্যুষিত ব্রুকলিন শহরের একটি বার ও রেস্তোরাঁয় বন্দুকধারীর গুলিতে তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছে অন্তত ৯ জন।
স্থানীয় সময় রোববার ভোর সাড়ে তিনটায় ক্রাউন হাইটস এলাকার ৯০৩ ফ্র্যাঙ্কলিন অ্যাভিনিউতে ‘টেস্ট অব দ্য সিটি লাউঞ্জ’ বারে এ ঘটনা ঘটে।
ঘটনাস্থল থেকে বিভিন্ন অস্ত্রের অন্তত ৪২টি খোসা উদ্ধার করেছে তদন্তকারীরা।
পুলিশের বরাত দিয়ে নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, ব্রুকলিনের ওই বারে চারজন গুলি চালায়। এতে তিনজন নিহত ও নয়জন আহত হয়। গুলির ঘটনাটি আপাতদৃষ্টিতে ‘গ্যাং’ সম্পর্কিত হামলা বলে মনে করা হচ্ছে। এ সময় ওই বারে থাকা ক্রেতারা আত্মরক্ষার জন্য হুড়োহুড়ি করতে থাকে। সেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য দৌড়াতে থাকে লোকজন।
পুলিশ জানিয়েছে, বন্দুকধারীরা ৯ মিলিমিটার এবং .৪৫- ক্যালিবারের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেছে।
নিউইয়র্ক পুলিশ কমিশনার জেসিকা টিশ জানান, জাতীয় জরুরি নম্বরে (৯১১) কল পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে একাধিক গুলিবিদ্ধ ব্যক্তিকে উদ্ধার করেছে। সেখানে ৯ জন পুরুষ ও তিনজন মহিলা গুলিবিদ্ধ হয়েছেন, যাদের বয়স ১৯ থেকে ৬১ বছরের মধ্যে। নিহত তিনজনের বয়স যথাক্রমে ১৯, ২৭ ও ৩৫ বছর।
১৯ বছর বয়সী এক তরুণ ঘটনাস্থলেই মারা যান। অন্য দুজনকে হাসপাতালে নেওয়ার পর মৃত্যু হয়। আহত নয়জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক নয়।
পুলিশ কমিশনার আরও জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে রেস্তোরাঁর ভেতরে কোনো বিরোধ থেকে এ গুলির ঘটনা ঘটে। এটি গ্যাং-সংঘর্ষের সঙ্গে যুক্ত বলে মনে হচ্ছে। এ ঘটনায় এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি।
নিউইয়র্কের মেয়র এরিক অ্যাডামস বলেন, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এটি শহরে দ্বিতীয় গুলির ঘটনা। গত মাসে ম্যানহাটনে আরেক হামলায় চারজন নিহত হয়েছিলেন যার মধ্যে নিউইয়র্ক পুলিশের সদস্য ছিলেন একজন।
তিনি জানান, এ ধরনের হামলা পুরো শহরের বাসিন্দাদের আতঙ্কিত করে। আমরা ইতোমধ্যে রাস্তাঘাট থেকে ২২ হাজারের বেশি অবৈধ অস্ত্র সরিয়ে নিয়েছি। চলতি বছরের প্রথম সাত মাসে নিউইয়র্কে গুলি চালানোর ঘটনা ও গুলিবিদ্ধ মানুষের সংখ্যা রেকর্ড করা সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে।