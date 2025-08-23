নয়া দিগন্তের সাবেক সম্পাদক আলমগীর মহিউদ্দিন মারা গেছেন

সুপ্রভাত ডেস্ক »
নয়া দিগন্তের সাবেক সম্পাদক আলমগীর মহিউদ্দিন মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি…রাজিউন)। আজ শনিবার (২৩ আগস্ট) দুপুর দেড়টায় তিনি রাজধানীর একটি হাসপাতালে মারা যান।
জানা গেছে, গত ৩০ মে নিজ বাসায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন আলমগীর মহিউদ্দিন। সেসময় তাকে রাজধানীর আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কয়েক দিন পর অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলে তাকে বাসায় নেয়া হয়। গত সপ্তাহে আবার অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে আবার একই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে আজ মারা যান তিনি।
চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, আলমগীর মহিউদ্দিনের শরীরে খনিজের অসমতা দেখা দিয়েছিল। এ ছাড়া শ্বাসকষ্ট, রক্তচাপজনিত নানাবিধ সমস্যা ছিল।
চার বছর আগে তার স্ত্রী মারা গেছেন। তিনি মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।
আলমগীর মহিউদ্দিন নাটোর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চাঁচকৈড় নাজিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক, রাজশাহী কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি বিভাগ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন।
সম্পাদক পরিষদের শোক
নয়া দিগন্ত পত্রিকার সম্পাদক ও সম্পাদক পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আলমগীর মহিউদ্দিনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে সম্পাদক পরিষদ।
আজ শনিবার (২৩ আগস্ট) পরিষদের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, সম্পাদক পরিষদ তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে। আমরা মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছি- তিনি যেন মরহুমকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন এবং শোকাহত পরিবারকে এই অপূরণীয় ক্ষতি সহ্য করার শক্তি দেন