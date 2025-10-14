নগরে ডলার, ইউরোসহ কয়েক কোটি টাকার জাল নোট উদ্ধার : আটক ১

সুপ্রভাত ডেস্ক
চট্টগ্রাম নগরের চান্দগাঁও এলাকার নুর নগর হাউজিং থেকে ডলার, ইউরোসহ কয়েক কোটি টাকার জাল নোট উদ্ধার করেছে র্যাব। একইসঙ্গে তামজিদ নামে একজনকে আটক করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) নগরের বহদ্দারহাট এক কিলোমিটার এলাকার নুরনগর হাউজিং সোসাইটির একটি বিল্ডিংয়ের ফ্ল্যাটে অভিযান চালায় র্যাব-৭।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক তামজিদ জানিয়েছেন, শুটিং পারপাসে এই মুদ্রাগুলো নগরের আন্দরকিল্লার অংকুর প্রিন্টার্স থেকে তৈরি করা এবং তা দারাজের মাধ্যমে বিক্রি করা হতো। গত চার মাস ধরে এ অবৈধ জাল নোট তৈরি ও বিপণনের কাজে যুক্ত ছিলেন তিনি। খবর ঢাকা পোস্ট।
র্যাব জানায়, অভিযানে তার কাছ থেকে সাতটি মোবাইল, সাতটি ক্রেডিট কার্ড, ল্যাপটপসহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইস জব্দ করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত কিছু জাল নোটে ‘শুটিং’ শব্দ লেখা থাকলেও অনেক নোটে তা লেখা ছিল না। বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী কেউ শুটিং বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে জাল নোট তৈরি করার এখতিয়ার রাখে না।