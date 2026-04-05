দুপুরে ক্রিকেটারদের সঙ্গে বৈঠকে বিসিবি সভাপতির

বিসিবি নির্বাচন নিয়ে শিগগিরই তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে গুঞ্জনের মাঝে ক্রিকেটারদের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল।
আজ (রোববার) দুপুর দেড়টা নাগাদ বিসিবি প্রাঙ্গণে ক্রিকেটারদের সঙ্গে তার আলোচনা করার কথা রয়েছে। সেখানে থাকতে পারেন নতুন নির্বাচক প্যানেল ও কোচিং প্যানেলের সদস্যরা। সেখানে ঠিক কী নিয়ে আলোচনা হবে সেটি স্পষ্ট নয়। তবে মাঝে দীর্ঘ সময় দেশে না থাকায় ক্রিকেটারদের সঙ্গে বুলবুল সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।
এদিকে, বিসিবির সর্বশেষ নির্বাচন নিয়ে গত মাসে তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি)। এরপর একে একে বেশ কয়েকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন তদন্ত কমিটির সদস্যরা। বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলও মুখোমুখি হয়েছেন তাদের। সেই কমিটি আজ সকাল ১১টায় এনএসসিতে প্রতিবেদন জমা দেবে।
বিসিবি গতকাল (শনিবার) দুপুর থেকে ৯ ঘণ্টার ম্যারাথন বৈঠকে বসেছিল। এরপর সংবাদ সম্মেলনে ভারতের সঙ্গে আসন্ন সিরিজ, তিন ফরম্যাটের অধিনায়কদের মেয়াদ, নারী বিপিএল, সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে না যাওয়া এবং সাকিব আল হাসানের ফেরাসহ নানা বিষয়ে কথা বলেন চার পরিচালক। তার আগে বৈঠক শেষেই পদত্যাগের ঘোষণা দেন বিসিবি পরিচালক ফায়াজুর রহমান মিতু। এরপর কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে একই পথে হাঁটলেন শাহনিয়ান তানিম, মেহেরব আলম এবং মঞ্জুরুল আলম।