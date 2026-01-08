দুদকের ১৬ কর্মকর্তা পদে রদবদল

সুপ্রভাত ডেস্ক »
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) উপ পরিচালক, সহকারী পরিচালক ও উপসহকারী পরিচালক পদমর্যাদার ১৬ জন কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে এ সংক্রান্ত একটি অফিস আদেশ জারি করা হয়।
দুদকের পরিচালক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ) মোহাম্মদ নাজমুল হাসান সই করা আদেশ সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।
বদলি করা কর্মকর্তারা হলেন, উপপরিচালক মোহাম্মদ ফয়সাল, আতিকুল আলম, আহসানুল কবীর পলাশ, মোজাম্মিল হোসেন, ফাতেমা সরকার ও উপ পরিচালক মোহাম্মদ নেয়ামুল আহসান গাজী এবং সহকারী পরিচালক, প্রবীর কুমার দাস, মুহাম্মদ জাফর সাদেক শিবলী আব্দুল্লাহ আল নোমান, আহামদ ফরহাদ হোসেন, মো. নুর আলম, নীল কমল পাল ও মুবাশ্বিরা আতিয়া তমাকে বদলি করা হয়েছে।
এছাড়া উপসহকারী পরিচালক মো. আবুল কাইয়ুম হাওলাদার, জাকির হোসেন ও সৈয়দ মাইদুল ইসলামকে বদলি করা হয়েছে। আদেশে কর্মকর্তাদের ঢাকা, খুলনা, নোয়াখালী, পটুয়াখালী ও কক্সবাজারের বিভিন্ন পদে দেওয়া হয়েছে।