দুই ধাপে পুলিশের ১৩৬ পরিদর্শকের বদলি

সুপ্রভাত ডেস্ক »
পুলিশ সদর দপ্তর দুই ধাপে ১৩৬ জন পুলিশ পরিদর্শককে বদলি করেছে। পৃথক দুটি প্রজ্ঞাপনে তাদেরকে বদলি করা হয়।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) পুলিশ সদর দপ্তরের পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট শাখার অতিরিক্ত ডিআইজি আব্দুল্লাহ আল জহির স্বাক্ষরিত পৃথক দুটি প্রজ্ঞাপনে তাদের বদলি করা হয়।
এর মধ্যে একটি প্রজ্ঞাপনে ৭৩ জনকে ও অন্য একটি প্রজ্ঞাপনে ৬৩ জন পুলিশ পরিদর্শককে বদলি করা হয়।
প্রজ্ঞাপন বলা হয়, আগামী শনিবারের (২৯ নভেম্বর) মধ্যে বদলি হওয়া কর্মকর্তাদের বদলি করা কর্মস্থলে যোগদান করতে হবে। বদলি হওয়া কর্মকর্তাদের মধ্যে কেউ যদি আগে কোনো বদলি আদেশ পেয়ে থাকেন তাহলে সেটি বাতিল বলে গণ্য হবে।