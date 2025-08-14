ঢাকায় আসছেন পাকিস্তানের বাণিজ্য-পররাষ্ট্রমন্ত্রী

সুপ্রভাত ডেস্ক »
দুই দিনের ব্যবধানে ঢাকা সফরে আসছেন পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী জাম কামাল খান এবং উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার। এছাড়া, পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রীর ঢাকা সফর নিয়েও চলছে আলোচনা।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, চার দিনের সফরে আগামী ২১ আগস্ট পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী জাম কামাল খান ঢাকায় আসার কথা রয়েছে। এই সফরে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা প্রাধান্য পাবে।
অন্যদিকে, আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহে দ্বিপক্ষীয় সফরে ঢাকায় আসছেন পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার। তিনি আগামী ২৩ ও ২৪ আগস্ট ঢাকা সফর করার কথা রয়েছে।
সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, ঢাকা সফরকালে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মূল বৈঠক হবে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে। এ ছাড়া, ইসহাক দার প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন।
সূত্র আরও জানায়, পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রীর ঢাকা সফর নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে আলোচনা চলছে।