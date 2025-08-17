ডা. নিতাই হত্যা: ৫ আসামির মৃত্যুদণ্ড, সাজা ৫ জনের

সুপ্রভাত ডেস্ক »
১৩ বছর আগে ঢাকার বনানীতে জাতীয় বক্ষব্যাধি হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগে সহকারী অধ্যাপক নিতাই হত্যা মামলায় পাঁচজনকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে চারজনকে আমৃত্যু কারাদণ্ড এবং একজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
রোববার (১৭ আগস্ট) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-১০-এর বিচারক রেজাউল করিম এ রায় দেন। সংশ্লিষ্ট আদালতের প্রসিকিউটর মোয়াজ্জেম হোসেন এ তথ্য জানান।
মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন- ডা. নিতাইয়ের গাড়িচালক কামরুল হাসান অরুণ, বকুল মিয়া, মাসুম মিন্টু ওরফে মিন্টু ওরফে বারগিরা মিন্টু, মো. হোসেন মিজি ও সাঈদ ব্যাপারী। মৃত্যুদণ্ডের পাশাপাশি তাদের প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।
আমৃত্যু কারাদণ্ডপ্রাপ্ত হলেন- সাইদুল, মাসুম ওরফে প্যাদা মাসুম, মো. আবুল কালাম ওরফে পিচ্চি কালাম ও ফয়সাল। আমৃত্যুর পাশাপাশি প্রত্যেকের ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।
এছাড়া রফিকুল ইসলাম নামে আরেক আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় ঘোষণা করেন আদালত। দণ্ডের পাশাপাশি তাকেও ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।
এদিন কারাগারে আটক ১০ আসামিকে আদালতে হাজির করা হয়। তাদের উপস্থিতিতে আদালত রায় ঘোষণা করেন। রায় শেষে তাদের সাজা পরোয়ানা দিয়ে আবার কারাগারে পাঠানো হয়।
২০১২ সালের ২৩ অগাস্ট মহাখালী বক্ষব্যাধি হাসপাতালে নিজের বাড়িতে খুন হন ডা. নিতাই। এ ঘটনায় ডা. নিতাইয়ের বাবা তড়িৎ কান্তি দত্ত ওই দিনই বনানী থানায় মামলা করেন।
২০১৩ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ১০ আসামির বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের পরিদর্শক গাজী আতাউর রহমান। অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়, চুরি করতে গিয়ে আসামিরা ডা. নিতাই চন্দ্রকে হত্যা করেন।
ওই বছরের ২২ জুলাই আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন আদালত। মামলার বিচার চলাকালে আদালত ২৯ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করেন।