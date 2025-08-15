ট্রলারে ডাকাতি-ইঞ্জিন বিকল, ৩ দিন সাগরে ভেসে ছিলেন ১৫ জেলে

সুপ্রভাত ডেস্ক »
নোয়াখালীর হাতিয়া থানাধীন চরঈশ্বর গাংগুরিয়ার চরের দক্ষিণে গভীর সমুদ্রে ট্রলারে ডাকাতি ও ইঞ্জিন বিকল হয়ে তিনদিন ভাসতে থাকা ১৫ জেলেকে উদ্ধার করেছে কোস্ট গার্ড।
লেফটেন্যান্ট রাফিদ-আস-সামি বলেন, গত ৮ আগস্ট মাছ ধরার জন্য ১৫ জন জেলে একটি ট্রলার নিয়ে সমুদ্রে যায়। গত ১২ আগস্ট নোয়াখালীর হাতিয়া থানাধীন চরঈশ্বর গাংগুরিয়ার চরের দক্ষিণে গভীর সমুদ্রে ডাকাতির কবলে কবলে পরে। ডাকাতদল ওই বোটে থাকা মাছ, খাবার সামগ্রী, ইঞ্জিনের ব্যাটারি, তেল ও প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সরঞ্জাম লুট করে নিয়ে যায়। মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতার বাইরে থাকায় তারা কারো সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি। এতে তারা তিনদিন ধরে সমুদ্রে ভাসতে থাকেন। ফিশিং বোটটি মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় এলে ১৪ আগস্ট জরুরি সেবা ৯৯৯ এ কল করে তারা সাহায্যের জন্য আবেদন করেন।
তিনি বলেন, খবর পেয়ে ওই দিন রাত ৮টায় কোস্ট গার্ড উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে। পরে ১৫ জন জেলেসহ ইঞ্জিন বিকল হওয়া বোটটি উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার ১৫ জেলেসহ ফিশিং বোটটি মালিকপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
নোয়াখালীর হাতিয়া থানাধীন চরঈশ্বর গাংগুরিয়ার চরের দক্ষিণে গভীর সমুদ্রে ট্রলারে ডাকাতি ও ইঞ্জিন বিকল হয়ে তিনদিন ভাসতে থাকা ১৫ জেলেকে উদ্ধার করেছে কোস্ট গার্ড।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট রাফিদ-আস-সামি এ তথ্য জানান।
লেফটেন্যান্ট রাফিদ-আস-সামি বলেন, গত ৮ আগস্ট মাছ ধরার জন্য ১৫ জন জেলে একটি ট্রলার নিয়ে সমুদ্রে যায়। গত ১২ আগস্ট নোয়াখালীর হাতিয়া থানাধীন চরঈশ্বর গাংগুরিয়ার চরের দক্ষিণে গভীর সমুদ্রে ডাকাতির কবলে কবলে পরে। ডাকাতদল ওই বোটে থাকা মাছ, খাবার সামগ্রী, ইঞ্জিনের ব্যাটারি, তেল ও প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সরঞ্জাম লুট করে নিয়ে যায়। মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতার বাইরে থাকায় তারা কারো সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি। এতে তারা তিনদিন ধরে সমুদ্রে ভাসতে থাকেন। ফিশিং বোটটি মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় এলে ১৪ আগস্ট জরুরি সেবা ৯৯৯ এ কল করে তারা সাহায্যের জন্য আবেদন করেন।
তিনি বলেন, খবর পেয়ে ওই দিন রাত ৮টায় কোস্ট গার্ড উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে। পরে ১৫ জন জেলেসহ ইঞ্জিন বিকল হওয়া বোটটি উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার ১৫ জেলেসহ ফিশিং বোটটি মালিকপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।