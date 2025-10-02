টেকনাফে পাহাড়ে ‘জিম্মি করে রাখা’ ২১ জনকে উদ্ধার

সুপ্রভাত ডেস্ক »
পাচারের উদ্দ্যেশে `জিম্মি করে রাখা’ নারী ও শিশুসহ ২১ জনকে কক্সবাজারের টেকনাফের উপকূলীয় এলাকার পাহাড় থেকে উদ্ধার করেছে কোস্ট গার্ড ও নৌ বাহিনী।
বুধবার মধ্যরাতে উপজেলার বাহারছড়া ইউনিয়নের করাচিপাড়া ঘাট সংলগ্ন এলাকায় এ অভিযান চালানো হয় বলে জানান, কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরের গণমাধ্যম কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক।
তিনি বলেন, বুধবার মধ্যরাতে সাগরপথে মালয়েশিয়া পাচারের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু ব্যক্তিকে করাচিপাড়া ঘাট সংলগ্ন পাহাড়ের একটি ঘরে জিম্মি করে রাখার খবর পেয়ে কোস্ট গার্ড ও নৌবাহিনীর সদস্যরা সেখানে যৌথ অভিযান চালায়।
“এ সময় আইনশৃংখলা বাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে পাচারকারীরা পালিয়ে যায়। পরে গোপন আস্তানাটি তল্লাশী করে নারী ও শিশুসহ ২১ জনকে উদ্ধার করা হয়। তাদের অধিকাংশই রোহিঙ্গা নাগরিক। “
উদ্ধার হওয়াদের স্বজনদের কাছে ফেরত পাঠাতে টেকনাফ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলেও জানান লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক।