জাল দলিলে এনজিওকে আড়াই কোটি টাকা ঋণ, ডাচ বাংলার ম্যানেজারসহ আসামি ৩

জাল দলিল তৈরি, ভুয়া মালিক উপস্থাপন এবং পরস্পর যোগসাজশে ২ কোটি ৫০ লাখ টাকা ঋণ আত্মসাৎ করার অভিযোগে তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
মামলার আসামিরা হলেন- নওজোয়ান এনজিওর প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ ইমাম হোসেন চৌধুরী, ডাচ্-বাংলা ব্যাংক মুরাদপুর শাখার সাবেক ব্যবস্থাপক কে এম এজাজ, এবং একই শাখার সাবেক ঋণ কর্মকর্তা ও বর্তমান এসইও (কর্পোরেট ক্রেডিট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন) কৌশিক রায় চৌধুরী।
দুদক জানায়, নওজোয়ান এনজিও কৃষি ও সোলার খাতে ৫ কোটি টাকার ঋণের জন্য ২০১৫ সালে আবেদন করে। সেই আবেদনে সংগঠনের সদস্য মো. ফরিদুল হাসানের নামে ৩০ শতক জমি বন্ধক রাখার কথা বলা হয়। তদন্তে বেরিয়ে আসে- ব্যাংক ও রেজিস্ট্রি অফিসে যে ব্যক্তিকে ফরিদুল হাসান হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল, তিনি প্রকৃত মালিক নন। ভুয়া পরিচয় ব্যবহার করে দলিল ও আমমোক্তারনামা সম্পাদিত হয়।
জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাই করে দেখা যায়, দলিলে ব্যবহার করা এনআইডির তথ্য আসলে অন্য ব্যক্তির। অর্থাৎ জাল পরিচয়ে বন্ধকী দলিল তৈরি করে ঋণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। দুদক বলছে, এই প্রতারণার পুরো কার্যক্রমে এনজিওর প্রধান নির্বাহী ইমাম হোসেন সরাসরি ভুয়া ফরিদুলকে ব্যাংক ও রেজিস্ট্রি অফিসে হাজির করে সহযোগিতা করেন।
এদিকে ব্যাংকের সাবেক শাখা ব্যবস্থাপক এজাজ ও ঋণ কর্মকর্তা কৌশিক রায় জমির মালিকানা যাচাই, পরিচয় নিশ্চিতকরণ এবং মাঠ পর্যায়ে তদন্ত ছাড়াই ঋণের সুপারিশ করেন। পরে ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় আড়াই কোটি কোটি টাকার ঋণ অনুমোদন করে নওজোয়ান এনজিওর নামে মঞ্জুরিপত্র জারি করে।
দুদক বলছে, আসামিদের এই কর্মকাণ্ড আমানত ব্যবস্থাপনায় গুরুতর বিশ্বাসভঙ্গ, জালিয়াতি, প্রতারণা এবং দুর্নীতির স্পষ্ট দৃষ্টান্ত। তাদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪০৯, ৪২০, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১ ও ১০৯ ধারায় এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে মামলার অনুমোদনও প্রদান করা হয়েছে। তদন্তে নতুন তথ্য বা অন্য কারো সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।