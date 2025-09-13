জাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা সন্ধ্যা ৭টায়

সুপ্রভাত ডেস্ক »
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের ভোট গণনা দুপুর আড়াইটার মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করছি। এরপর কিছু প্রস্তুতি আছে, আনুমানিক সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে ফল ঘোষণার প্রত্যাশা করা যাচ্ছে।
শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) গণমাধ্যমকে এ কথা বলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মো. মনিরুজ্জামান।
তিনি আরও বলেন, যারা বর্জন করেছেন সেখানে নির্বাচন কমিশনের কিছু করার নেই। কারো ইচ্ছে হলে বর্জন করবেন, কারো ইচ্ছে হলে গ্রহণ করবেন; এটা গণতান্ত্রিক অধিকার।
জাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ মাফরুহী সাত্তারের পদত্যাগের বিষয়ে তিনি বলেন, একজন নির্বাচন কমিশনারের যে কথা বলা হচ্ছে, তার কোনো ফর্মাল পদত্যাগপত্র আসেনি ফলে ফর্মাল তথ্য নেই।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার আরও বলেন, লাভ-লোকসান দেখে গণনার কাজ করছি না। জাকসুর যে বিধি আছে সে অনুযায়ী কাজ করছি।
জাকসুতে মোট ভোটার সংখ্যা ১১ হাজার ৮৯৭। এর মধ্যে ছাত্র ছয় হাজার ১১৫ এবং ছাত্রী পাঁচ হাজার ৭২৮ জন। এর প্রায় ৬৭-৬৮ শতাংশ ভোট পড়েছে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ১৭ হলে ভোট গণনা শেষ হয়েছে। বাকি আর চারটির। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে এই ভোট গণনা চলছে।
মওলানা ভাসানী হল, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হল, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হল ও শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ হলে ভোট গণনা বাকি রয়েছে।
এর আগে হল সংসদের ভোট গণনা হয়েছে। আজ নিয়ে তৃতীয় দিনের মতো গণনা চলছে। গণনা শেষ হওয়ার সুনির্দিষ্ট সময় নিয়ে এখনও অনিশ্চয়তা রয়েছে। নির্বাচন কমিশন একাধিকবার ভিন্ন ভিন্ন সময়সীমার কথা জানিয়েছে।