জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে চান জামায়াতের ড. ফজলুল

নির্বাচিত হলে চট্টগ্রাম নগরীর দীর্ঘদিনের প্রধান সমস্যা জলাবদ্ধতা নিরসন এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন চট্টগ্রাম-৯ (কোতোয়ালী) আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ড. এ কে এম ফজলুল হক।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) দুপুরে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় তিনি তার এই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানান।
নগরীর সমস্যা ও সমাধান তুলে ধরে ড. ফজলুল হক বলেন, ‘চট্টগ্রাম শহরের প্রধান সমস্যা জলাবদ্ধতা। বর্তমানে শহরের খালগুলো বর্জ্যে পরিপূর্ণ। এই সমস্যা সমাধানে একটি কার্যকর বর্জ্য অপসারণ নীতিমালা প্রয়োজন। একই সঙ্গে রাস্তাগুলো পরিষ্কার রাখা এবং ফুটপাত দখলমুক্ত করা জরুরি।’
হকার পুনর্বাসনে নিজের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, ‘আমার কাছে কিছু সুনির্দিষ্ট ফর্মুলা আছে। বিভিন্ন স্থানে ‘ফ্লাইয়িং মার্কেট’ ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। এতে সপ্তাহে নির্দিষ্ট একদিন একটি জায়গায় বাজার বসবে এবং সাধারণ মানুষ সেখান থেকে কেনাকাটা করতে পারবে। এর ফলে একদিকে যেমন হকারদের পুনর্বাসন হবে, অন্যদিকে রাস্তাগুলোও যানজটমুক্ত থাকবে।’
প্রান্তিক মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এই প্রার্থী বলেন, ‘জনসংযোগের সময় আমি দেখেছি, শহরের বস্তিগুলোতে স্বাস্থ্যসেবা অত্যন্ত অপ্রতুল। সেখানকার মানুষের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে বিনা মূল্যে চিকিৎসা নেওয়ার মতো সময় বা সুযোগ সব সময় থাকে না। আবার জেনারেল হাসপাতালেও পর্যাপ্ত সুবিধা নেই। এই সমস্যাগুলো সমাধান করা অত্যন্ত জরুরি।’
মতবিনিময় সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পার্কভিউ হাসপাতালের পরিচালক ও চিটাগং উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির বোর্ড মেম্বার আমেনা শাহীন।