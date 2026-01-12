জয়ে সিলেট পর্ব শেষ করলো মিরাজরা

পরাজয়ের হ্যাটট্রিক রংপুরের
ঘরের মাঠে নিজেদের শেষ ম্যাচে দাপুটে জয় তুলে নিয়ে সিলেট পর্ব শেষ করল সিলেট টাইটান্স। শক্তিশালী রংপুর রাইডার্সকে এদিন পাত্তাই দেয়নি সিলেট। এদিকে রংপুর দেখল টানা তৃতীয় পরাজয়। হ্যাটট্রিক হারে হুট করে যেন বিপাকে পড়ে গেছে কাগজে-কলমে আসরের সবচেয়ে শক্তিশালী দলটি। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সোমবার টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন সিলেটের অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ। মঈন আলীর করা প্রথম ওভারে আসেনি কোনো রান। পরের ওভারের চতুর্থ বলে কাইল মেয়ার্স যখন সাজঘরে, তখনও দলের রানের খাতা শূন্য। এরপর দলের হাল ধরার চেষ্টা করেন লিটন দাস। তবে চারটি চার হাঁকিয়ে ১২ বলে ২২ রান করে তিনিও বিদায় নেন। খুশদিল শাহ ২৪ বলে করেন ৩০ রান, আর ইফতিখার আহমেদ ২০ বলে ১৭। এরপরই ব্যাটিং ধস। একপর্যায়ে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে রংপুর।
শেষদিকে একাই হাল ধরেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। ২৪ বলে ২৯ রান করে তিনি থেমে গেলে অলআউট হয় রংপুর। শেষপর্যন্ত ১৯.১ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে জড়ো করে ১১৪ রান। সিলেটের পক্ষে নাসুম আহমেদ ১৯ ও শহিদুল ইসলাম ৩৬ রানের খরচায় তিনটি করে উইকেট শিকার করেন। মাত্র ৮ রান দিয়ে জোড়া উইকেট পান মঈন আলী।
মেহেদী হাসান মিরাজ ২ ওভার বল করে খরচ করেন ১৫ রান। এই মামুলী লক্ষ্য তাড়া করা শুধুই সময়ের ব্যাপার ছিল সিলেটের জন্য। স্বাগতিক দর্শকদের আনন্দে মাতিয়ে সহজেই দল পৌঁছে যায় জয়ের বন্দরে। এতে মূল ভূমিকা রাখেন পারভেজ হোসেন ইমন। ৪১ বলে ৫২ রান করে থাকেন অপরাজিত। ছক্কায় জয় নিশ্চিতের পাশাপাশি তুলে নেন নিজের ফিফটি। এছাড়া তৌফিক খান ২২ বলে ৩৩, আরিফুল ইসলাম ২৬ বলে ২১ রান করেন। আফিফ হোসেন ধ্রুবর ব্যাট থী আসে ১২ রান। ৯ ম্যাচ খেলে এটি সিলেটের ৫ম জয়। অন্যদিকে ৮ ম্যাচ খেলে চতুর্থ ম্যাচ হারল রংপুর।