ছাব্বিশের নির্বাচন নির্ধারণ করবে দেশ সামনে এগিয়ে যাবে নাকি পিছিয়ে পড়বে

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক ও জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১০ দলীয় নির্বাচনী জোট থেকে পঞ্চগড়-১ আসনে সংসদ সদস্য প্রার্থী সারজিস আলম বলেছেন, ২০২৪ সালের অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়ার পথে একটি ধাপ অতিক্রম করা হয়েছে। আগামীর ২০২৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ গড়ার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।
এই নির্বাচনই নির্ধারণ করবে বাংলাদেশ ২০২৬ সাল থেকে পেছনের দিকে ফিরবে, নাকি অভ্যুত্থানের চেতনা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাবে।
শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) দুপুরে পঞ্চগড় চিনিকল মাঠে আয়োজিত এক নির্বাচনি জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন।
সারজিস আলম বলেন, এই লড়াই চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে চলবে কিনা, দখলদারদের বিরুদ্ধে চলবে কিনা, মিথ্যা মামলার বাণিজ্য যারা করছে তাদের বিরুদ্ধে চলবে কিনা সব কিছু নির্ধারণ হবে এই নির্বাচনের মাধ্যমে। যারা মানুষকে হুমকি দেয়, হয়রানি করে তাদের বয়কট করতে হবে।
তিনি বলেন, আমাদের এই সংগ্রাম ২০২৪ সালের লড়াইকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লড়াই। দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। দিনের বেলায় মাদকের বিরুদ্ধে কথা বলে রাতের আঁধারে মাদক ব্যবসা থেকে সুবিধা নেওয়া ব্যক্তিদের বয়কটের আহ্বান জানান এই এনসিপি নেতা।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রসঙ্গে সারজিস আলম বলেন, কিছু মানুষ দিনের বেলা শিক্ষার উন্নয়নের কথা বলে, আর রাতের আঁধারে নিজেদের দলীয় চাটুকারদের দিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধ্বংসের পরিকল্পনা করে। এসব মানুষকে প্রতিহত করতে হবে।
নিরপেক্ষ প্রশাসনের প্রসঙ্গ তুলে সারজিস আলম বলেন, কিছু মানুষ প্রকাশ্যে নিরপেক্ষতার কথা বললেও গোপনে প্রশাসনকে প্রভাবিত করে নিরপরাধ মানুষকে হয়রানি করে। আমাদের লড়াই এসব অনিয়মের বিরুদ্ধেও।
তিনি আরও বলেন, মহান আল্লাহ স্বাধীনতার পর এই প্রথমবার এমন একটি সুযোগ দিয়েছেন। আগামী পঞ্চাশ বছরেও এমন সুযোগ আসবে কি না, তা অনিশ্চিত। আমরা যেন এই আমানতের খেয়ানত না করি।
সারজিস আলম বলেন, টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, রূপসা থেকে পাথুরিয়া-দেশের এক লাখ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটারজুড়ে একটাই ধ্বনি উঠবে ১০ দলীয় ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ, ইনশাআল্লাহ।
জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল হালিম। আরও বক্তব্য দেন ১০ দলীয় নির্বাচনী ঐক্য সমর্থিত ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত পঞ্চগড়-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মো. সফিউল আলম (সফিউল্লাহ সুফি) এবং জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির ইকবাল হোসাইনসহ অন্যরা।