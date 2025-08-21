ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থান : ২৬ মামলায় চার্জশিট

সুপ্রভাত ডেস্ক »

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানকালে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলার মধ্যে এখন পর্যন্ত ২৬টিতে চার্জশিট দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৮টি হত্যা মামলা এবং ১৮টি অন্যান্য ধারার মামলা।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) পুলিশ সদর দপ্তর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চার্জশিট হওয়া ৮টি হত্যা মামলা শেরপুর, ফেনী, চাঁদপুর, কুমিল্লা, কুড়িগ্রাম এবং চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের আওতাধীন এলাকায় দায়ের হয়েছিল। অন্যদিকে বগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, পাবনা ও জামালপুর জেলার পাশাপাশি ঢাকা, বরিশাল ও রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ এবং পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের অধীনে দায়ের হওয়া ১৮ মামলায়ও চার্জশিট দেওয়া হয়েছে।

হত্যা মামলাগুলোতে মোট আসামি আছেন ১ হাজার ১৫৩ জন, আর অন্যান্য ধারার মামলায় আসামির সংখ্যা ৬৮২ জন।

সদর দপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, অভ্যুত্থানকালে দায়ের হওয়া মামলাগুলোর সঠিক তদন্ত নিশ্চিত করতে ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা প্রতিটি মামলা নিবিড়ভাবে তদারকি করছেন। অবশিষ্ট মামলাগুলোর তদন্ত দ্রুত শেষ করে দোষীদের বিচারের আওতায় আনার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

সম্পর্কিত নিবন্ধলেখক থেকে আরও