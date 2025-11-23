ছাত্রদল তাদের পুরোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ফিরতে চাইছে : সাদ্দাম

সুপ্রভাত ডেস্ক »
ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি নুরুল ইসলাম সাদ্দাম বলেছেন, ছাত্রদলের শুভবুদ্ধির উদয় না হলে ছাত্রসমাজ তাদের কঠোর জবাব দেবে। তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বন্ধ না হলে সারা দেশের সব ক্যাম্পাস থেকে ছাত্রদলকে লাল কার্ড দেখাবে শিক্ষার্থীরা।
ছাত্রদল আবারও তাদের পুরোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ফিরতে চাইছে। ছাত্রশিবিরের ওপর হামলা করে তারা পার পাবে না। আমরা ধৈর্য ধরে আছি, তবে তাদের শুভবুদ্ধির উদয় না হলে ছাত্রসমাজ তাদের এ কর্মকাণ্ডের কঠিনভাবে জবাব দেবে।
রোববার (২৩ নভেম্বর) দুপুরে এডওয়ার্ড কলেজের আব্দুস সাত্তার মিলনায়তনে নবীনবরণ ও ক্যারিয়ার গাইডলাইন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় ঐতিহ্যবাহী পাবনা সরকারি এডওয়ার্ড কলেজের অনার্স প্রথম বর্ষ ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের ১২ শতাধিক নবীন শিক্ষার্থীকে বরণ করে ছাত্রশিবির। অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক ছিলেন ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও পাবনার কৃতি সন্তান সিরাজুল ইসলাম।
নুরুল ইসলাম সাদ্দাম বলেন, এখন পর্যন্ত নিজেদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ছাত্রদলের ৭ জন নেতাকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি বিএনপির গ্রুপিংয়ে প্রায় দুইশ জন মারা গেছে। ৯০ সালের পর বিএনপি প্রায় দশ বছর ক্ষমতায় ছিল, তবুও একটি ছাত্র সংসদ নির্বাচনও দেয়নি। ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে বিএনপির আগে থেকেই বিরূপ মনোভাব রয়েছে।
শিবির সেক্রেটারি আরও বলেন, তারা চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজি নিয়েই ব্যস্ত থাকে, শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো ভাবনা নেই। জাতিকে নিয়ে তামাশা আর চলতে পারে না। দেশের সম্পদ নিজেদের দখলে নিয়ে বিদেশে বিলাসী জীবন কাটাচ্ছে বিভিন্ন গ্রুপ কোম্পানির মালিকরা। এসব সম্পদ তরুণদের উন্নয়নে কাজে লাগাতে হবে। বেকারত্বের অভিশাপ থেকে যুবকদের মুক্ত করতে হবে। ভারতের আধিপত্যে অতীতে আমরা করালগ্রাসে ছিলাম, এখন কিছুটা হলেও স্বস্তি এসেছে। কোনো ষড়যন্ত্রই সফল হবে না। কারণ যুবসমাজ জাগলে দাবালনের মতো জ্বলে ওঠে।
এডওয়ার্ড কলেজ শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি আরিফ ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি মামুন আল হাসানের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন চাকসুর নবনির্বাচিত ভিপি ইব্রাহিম রনি, ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় ফাউন্ডেশন সম্পাদক আসাদুজ্জামান ভূঁইয়া, জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক আবু তালেব মণ্ডল ও নায়েবে আমির প্রিন্সিপাল ইকবাল হুসাইন প্রমুখ।
রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে কলেজের অনার্স প্রথম বর্ষ ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের ১২ শতাধিক নবীন শিক্ষার্থী অনুষ্ঠানে অংশ নেন। পবিত্র আল-কোরআন, ইসলামী বই এবং নানা উপহার সামগ্রীর মাধ্যমে নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করে ছাত্রশিবির।