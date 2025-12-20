ছড়া ও কবিতা

মনের ডানায় উড়াল
বাবু হক
সকাল বেলার পাখি হবে
খোকার বড্ড সাধ
কিন্তু খোকার চারিদিকে
নানান রকম বাধ !
বাসায় পড় কোচিং করো
স্কুল তো আছেই
বাবা কি মা সকল সময়
থাকেন ধারে কাছেই !
এই বৃত্তে থাকতে খোকার
ভাল্ লাগে না মোটে
মনটা শুধু আকাশ পাহাড়
সাগর পানে ছোটে।
ভাবছে খোকা মনের ডানায়
উড়াল দিলে পরে
কে রাখবে আমায় তখন
বৃত্তবন্দি করে !
মনের ডানায় সত্যি খোকা
উড়তে গেল শিখে
জ্ঞানের আলো আসে তখন
খোকার চতুর্দিকে।
বিপন্ন শৈশব
মাসুম হাসান
ভোর হলে ছুটে যাই ইসকুলে আমি
কোচিংয়ের পাঠে গিয়ে ক্লান্তিতে ঘামি,
সারাদিনই কেটে যায় পথ-ক্লাসরুমে
রাতে ফের পড়াশোনা তারপরে ঘুমে,
ক্ষণিকের অবসর যদিওবা পাই
মুঠোফোনে গেম খেলেই সময় কাটাই,
এই শহরে নেই বেশি খেলাধুলার মাঠ
নেই নদী ফুলবন মেঠোপথ-ঘাট,
গল্পের দাদু-দীদা কেউই নেই পাশে
আমাদের শৈশব কাটে উপহাসে,
আমরাও চাই খুব মাঠে ছুটে যেতে
গল্পটা জমে উঠুক মাদুর পেতে।
খুকি ও ঠুকঠুকি
ওয়াহিদ ওয়াসেক
সকাল হয়েছে পাখিরা জেগেছে
সূর্য উঠেছে হেসে-
কম্বল মুড়ে ছোট্ট খুকিটা
ঘুমোয় জানালা ঘেঁষে!
জানালার কাচে রোদেরা এসেছে
রৌদ্রে ঘুমোয় খুকি-
খুকিটার পাশে রৌদ্র পোহায়
শাদাকালো ঠুকঠুকি!
ঠুকঠুকিটাকে কেউ চেনো নাকি-
খুকির আম্মু, কাকি?
ঠুকঠুকি হলো খুকিটার পোষা
আদুরে মিঁয়াও পাখি!