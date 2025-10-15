চিকিৎসাধীন ছাত্রদল নেতা তানিমের মৃত্যু

হাটহাজারীর চৌধুরীহাটে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে চিকনদণ্ডী ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি অপি দাশ (২৬) নিহত হওয়ার পর আহত আরও একজন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

তার নাম তানিম (২০)।

সে উপজেলার ৩ নম্বর মির্জাপুর ইউনিয়নের সরকার হাট চৌধুরী বাড়ির জাহাঙ্গীর আলমের পুত্র।

জানা গেছে, বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকালে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তানিমের মৃত্যু হয়।

হাটহাজারী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনজুর কাদের ভূঁইয়া জানান, মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) রাত সাড়ে ৮টায় চৌধুরী হাটের দাতারাম সড়ক এলাকার কয়েকজন দুর্বৃত্ত চিকনদন্ডী ইউনিয়নের ছাত্রদল সভাপতি অপি দাশকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। এসময় তানিমও আহত হয়। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে দু’জনকে চমেক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দায়িত্বরত চিকিৎসক ছাত্রদল নেতা অপি দাশকে মৃত ঘোষণা করেন এবং তানিমকে আইসিইউতে পাঠানো হয়। বুধবার আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায়।

