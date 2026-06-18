বৃহস্পতিবার, জুন ১৮, ২০২৬
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চারদিন ধরে আইসিইউতে মুস্তাফা মনোয়ার

সুপ্রভাত ডেস্ক »

ভালো নেই নন্দিত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও চিত্রশিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার। চারদিন ধরে হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। খবরটি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন তার স্ত্রী মেরী মনোয়ার।

তিনি জানান, রবিবার শিল্পীকে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। নিউমোনিয়ার ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন মুস্তাফা। মেরী বলেন, ‘১৪ জুন ওনাকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওনার প্রেশার ও অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাচ্ছিল। অবস্থা বুঝে চিকিৎসকরা আইসিইউতে রাখার পরামর্শ দেন। গত চারদিন ধরে তিনি আইসিইউতে রয়েছেন।’

বছর দুয়েক ধরেই নানা অসুস্থতার সঙ্গে লড়ছেন মুস্তাফা মনোয়ার। কয়েকবার হাসপাতালে যেতে হয়েছে। ২০২৪-এর সেপ্টেম্বরে একবার তাকে লাইফ সাপোর্টে নিতে হয়েছিল। পরে সেসব সমস্যা অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আসে। এখন নিউমোনিয়ার ব্যাকটেরিয়া তাকে বেশি ভোগাচ্ছে।

উল্লেখ্য, দেশে সংস্কৃতি বিকাশে অনন্য অবদান রেখেছেন মুস্তাফা মনোয়ার। কর্মজীবনের শুরুটা আর্ট কলেজে শিক্ষকতা দিয়ে। পরে হয়ে ওঠেন দেশে পাপেট শোয়ের পথিকৃৎ। গ্রামবাংলার পুতুলনাচের ঐতিহ্য টিভি পর্দায় নিয়ে আসেন তিনি। শিশুদের জন্য তার বিভিন্ন অনুষ্ঠান যুগ যুগ ধরে আলো ছড়িয়েছে প্রজন্মের মনে। শিল্পকলায় এমন অনন্য অবদানের জন্য ২০০৪ সালে একুশে পদক পেয়েছেন তিনি। ২০১৮-তে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি থেকে পেয়েছেন ‘সুলতান স্বর্ণপদক’।

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