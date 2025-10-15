চাকসু নির্বাচন: বিকেল ৩টা পর্যন্ত ভোট পড়লো ৫৪ শতাংশ

সুপ্রভাত ডেস্ক »

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে বিকেল ৩টা পর্যন্ত ৫৪ শতাংশ ভোট পড়েছে।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৩টায় এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন নির্বাচন কমিশন সচিব অধ্যাপক ড. এ কে এম আরিফুল হক সিদ্দিকী।

তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত ৫৪ শতাংশ ভোট পড়েছে। ভোটাররা উৎসবমুখর পরিবেশে নিজেদের ভোট দিচ্ছে

এর আগে বুধবার সকাল সাড়ে ৯টা থেকে উৎসবমুখর পরিবেশে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। ভোটগ্রহণ চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

উল্লেখ্য, ৩৫ বছর পর অনুষ্ঠিত হওয়া চাকসু নির্বাচনে এবার কেন্দ্রীয় সংসদের ২৬টি পদে ১৩টি প্যানেলের মোট ৪১৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। পাশাপাশি ১৪টি হল সংসদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আরও ৪৮৬ জন প্রার্থী। মোট ভোটার সংখ্যা ২৭ হাজার ৫১৮ জন।

