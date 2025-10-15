চাকসু নির্বাচন : দুই শতাধিক ভুয়া ভোটারকে আটকে দিলো প্রশাসন

সুপ্রভাত ডেস্ক »
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু), হল ও হোস্টেল সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে ক্যাম্পাসের প্রবেশপথগুলোতে বিশেষ চেকপোস্ট বসিয়েছে প্রশাসন। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈধ পরিচয়পত্র ছাড়া কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের বাইরে নির্বাচন কমিশনারের ইস্যু করা কার্ড ছাড়াও কাউকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না।
বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত নিরাপত্তা কমিটির সদস্য মোহাম্মদ তারেক চৌধুরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রবেশমুখ কাটাপাহাড় এলাকায় সকাল থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত দুই শতাধিক ভুয়া পরিচয়পত্রধারীকে আটকে দেওয়া হয়েছে। যারা শিক্ষার্থী পরিচয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশের চেষ্টা করেছিল।
সরেজমিন প্রবেশমুখে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব নিরাপত্তা সদস্যদের পাশাপাশি পুলিশ প্রবেশপথগুলোতে দায়িত্ব পালন করছে। এ ছাড়া ক্যাম্পাসে সাদা পোশাকে গোয়েন্দা পুলিশের পাশাপাশি র্যাব সদস্যরা দায়িত্ব পালন করছেন।
দীর্ঘ ৩৫ বছর পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু), হল ও হোস্টেল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এদিন সকাল ৯টা থেকে শুরু হয় ভোটগ্রহণ, চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। এবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে ওএমআর ব্যালট পদ্ধতিতে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি অনুষদ ভবনে স্থাপন করা হয়েছে ১৫টি ভোটকেন্দ্র ও ৬১টি ভোটকক্ষ। চাকসুর ২৬টি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৪১৫ জন প্রার্থী। আর হল ও হোস্টেল সংসদের ২৪টি পদের জন্য লড়ছেন ৪৯৩ জন। মোট ভোটার ২৭ হাজার ৫১৬ জন।