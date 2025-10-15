চাকসু নির্বাচনে ভোট দিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীরা

সুপ্রভাত ডেস্ক »

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু), হল ও হোস্টেল সংসদ নির্বাচনে ভোট দিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীরা। সকাল থেকেই দল বেঁধে ভোট দিতে এসেছেন তারা। ভোটকেন্দ্র থেকে বের হওয়ার পর তাদের চোখেমুখে প্রবল উচ্ছ্বাস দেখা যায়।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকাল ৯টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি অনুষদ ভবনে ১৫টি ভোটকেন্দ্র ও ৬১টি ভোটকক্ষে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। প্রতিটি ভোটকক্ষে সর্বোচ্চ ৫০০ জন ভোটার ভোট দিতে পারবেন। চাকসুর ২৬টি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৪১৫ জন প্রার্থী, আর হল ও হোস্টেল সংসদের ২৪টি পদের জন্য লড়বেন ৪৯৩ জন। মোট ভোটার সংখ্যা ২৭ হাজার ৫১৬ জন।

অনুভূতি প্রকাশ করে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী আম্মার হায়দার বলেন, আজকে আমি জীবনে প্রথম ভোট দিলাম। আর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রায় ৩৬ বছর পর চাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। স্বভাবতই আমার মধ্যে অনেক উচ্চাশ এবং আনন্দ কাজ করছে।

অ্যাকাউন্ট বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী নেওয়াজ ইফতি তারিফ বলেন, আজকে ইদের মতো আনন্দ অনুভব করছি। সকালে ঘুম থেকে উঠে বন্ধুদেরকে সঙ্গে নিয়ে ভোট দিতে এসেছে। প্রথম দিকে তেমন লম্বা লাইন ছিল না। তাই সহজে ভোটকেন্দ্র ঢুকে ভোট দিতে পেরেছি। ভোট শেষে বের হয়ে সেলফি বা গ্রুপ ছবি তুলে এই সুন্দর মুহূর্তে সংরক্ষণ করছি।

একই বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী মো. সামির হোসাইন বলেন, খবুই শান্ত পরিবেশে ভোট দিয়েছি। ভোটকেন্দ্রে এসে দেখি সব স্বাভাবিক। আর আমি পরিচিত ও ইশতেহার বিবেচনা করে প্রার্থীদের ভোট দিয়েছি।

